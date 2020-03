Vászonkép ötletek mindenkinek

Amikor valaki vászonkép vásárlásán gondolkodik, általában háromféle vászonkép közül választhat: többrészes, mozaik vagy montázs kivitelek közül. Sokan azonban nem igazán tudják, hogy ezek valójában mit is takarnak. Ha te is szívesen díszítenéd otthonod falát egy vászonképpel, de még nem tudtál dönteni, hogy milyet válassz, akkor most egy kis segítséget kapsz tőlünk.

Többrészes vászonképek

A vászonképek közül az egyik legnépszerűbbek a többrészes vászonképek. Itt is választhatsz tájképet vagy egy képet, ami a konyhádhoz, esetleg a nappalidhoz illik, de személyes fényképből is csodás vászonképek készülnek.

Amit a többrészes verzióról érdemes tudni, hogy ez EGY kép, amelyet néhány részre osztanak fel. Ez igény szerint lehet 3, 4, 5, de ha még több részre szeretnéd darabolni, az is megoldható. Továbbá van lehetőség arra is, hogy a szakértőkkel közösen tervezzétek meg a fénykép szétbontását, így megbizonyosodhatsz arról, hogy úgy osztották fel a képet, ahogy te elképzelted.

Ha még több ötletre vágynál, esetleg szívesen választanál többrészes vászonképet, akkor látogass el a vaszonkep.hu oldalára.

Mozaik vászonképek

Ha a többrészes vászonképeknél egy kicsit különlegesebb megoldásra vágysz, akkor választhatsz mozaik vászonképet is. Ez végeredményben annyit jelent, hogy a vászonkép apró képekből tevődik össze, amelyekből távolról egy nagy kép rajzolódik ki. Ennek előnye, hogy valóban igazán különleges, és biztos vagyok benne, hogy a vendégek nem tudnak majd szó nélkül elmenni mellette. És még érdekesebb lehet, ha a kirajzolódott kép egy családi fotó. Továbbá ez emlékezetes ajándék is lehet.

Amit a mozaik vászonképeknél fontos még megemlíteni, hogy tanácsos a kis képek méreteit úgy beállítani, hogy azok is láthatóak legyenek. Így biztos a siker.

Montázs vászonképek

Végül választhatók montázs képek is. Ez a fajta verzió akkor kiváló ötlet, ha több fotót szeretnél egy képre helyezni. Tehát tegyük fel, hogy van csomó fényképed és nem tudsz dönteni, és legszívesebben mindet feltennéd a falra. No, például ilyen esetekben szuper ötlet a montázs. De abban az esetben is kitűnő választás, ha egy konkrét eseményhez kapcsolódó képekből szeretnél egy vászonképet akár otthonra, akár ajándékba.

Amit még érdemes tudni, hogy a képek mérete és elrendezése variálható. Tehát dönthetsz úgy, hogy egy rendezett képet szeretnél, vagyis a fényképek ugyanolyan méretű és egymástól egyenlő távolságra legyenek rendezve. De dönthetsz amellett is, hogy a fényképeket kívánságod szerint variálják. Szóval kiválaszthatod, hogy melyik képnek mekkora legyen a mérete, és hogyan helyezkedjen el a vászonképen.

Bármelyik vászonkép mellett döntesz, az biztos, hogy lakásodat csak szebbé, stílusosabbá és otthonosabbá teszi.