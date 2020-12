Válts teleszkópos biciklire! De miért is?

Ma már mindenkinek egyedi elvárásai vannak a biciklikkel szemben. Nem csak színben, árban, stílusban lehetnek eltérőek, hanem felszereltségben is, akárcsak az autók.

Kifejezetten népszerűvé váltak a teleszkópos biciklik, azonban nem sokan vannak tisztában igazi hasznával és felhasználási területeivel kapcsolatban. Abban az esetben, ha zötyögősebb, egyenetlen terepen mentél már keresztül, valamint biciklizés közben egy bizonyos idő elteltével zsibbad a kezed, fájni kezd a csuklód és a derekad, akkor neked mindenféleképpen szükséges beszerezned egy teleszkópos biciklit!

Nem muszáj egyből új bringa vásárlásán törni a fejed, hanem ma már a meglévő kerékpárodat is átszereltetheted teleszkóposra, így a későbbiekben lazán veheted a nehezített terep jelentette akadályokat.

De mire jó pontosan a teleszkóp?

Egy jó minőségű teleszkóp képes csökkenteni a buckák vagy az út egyenetlenségei okozta kellemetlenségeket, amellyel nem csak testedet, de a biciklidet is kímélheted. Megóvhatod magad a csukló- és vállízület, valamint a gerinc fájdalmától, esetleg hosszú távon okozott elváltozásoktól. Mindemellett pedig sokkal hosszabb életet biztosíthatsz bringád számára is, arról nem is beszélve, hogy ilyen viszonyok között sokkal kényelmesebb lesz a tekerés, és sokkal hosszabb távok megtételére leszel képes.

Egyetlen hátránya, hogy a teleszkóp felszereltetésével vagy eleve egy teleszkópos bicikli megvásárlása esetén nagyobb lesz a bringa súlya, így nehezebben tudod majd elérni azt a sebességet, amit megszokhattál. Ebben az esetben a befektetett erő egy részét a rugózás elnyeli. Azonban ha földúton vagy terepen többet használod ezt a szabadidős eszközt, akkor érdemes gondolkodás nélkül teleszkópos biciklire váltanod.

A teleszkópos bicikli ápolása

Azonban a teleszkópos biciklit is megfelelően kell ápolni időről időre, hiszen a karbantartás és a tisztítás mellett saját elvárásaidnak megfelelő beállítást is igényel. A kerékpárszervizekben mindezt boldogan megoldják neked, azonban ha szeretnél egy kicsit spórolni, akkor gyakorlás után magad is elvégezheted a folyamatot. Azért is hasznos, hogy megtanulj saját magad gondoskodni róla, hiszen úgyis csak használat közben szembesülsz a beállítás milyenségével. Legtöbb esetben a kerékpárok légrugós teleszkóppal rendelkeznek.

Ahogyan a neve is sejteti, gyárilag levegő található benne, amelyet a saját testsúlyodhoz szükséges igazítanod. Akkor vagy a legideálisabb esetben, ha a villa be van skálázva és követni tudod, hogy az adott testsúlykilogrammhoz milyen érték ajánlott. Amint beállítottad a javasolt értékre, érdemes próbálgatni a kerékpárt, és az érzésekhez képest finomítani azon.