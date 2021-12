Válj te is vezetővé! Tanuld ezt a szakmát!

Egy jól megválasztott képzéssel szinte garantált a gyors elhelyezkedés és a magas bér a munkaerőpiacon. Ennek érdekében körültekintően és megfontolt döntést kell a felvételizőnek meghoznia.

Évről évre készülnek felmérések arról, hogy a felsőoktatásban az adott felvételi évben melyek a legsikeresebb képzések. Jellemzően az első 10 helyes listán mindig helyet kapnak az orvosi, mérnöki, jogi vagy informatikus képzések, de az elmúlt években felértékelődött a gazdasági és menedzseri képzések szerepe.

2021-es felvételi év egyik legsikeresebb területe a közgazdaságtudományi képzés volt.

Miért? Mutatjuk!

A gazdálkodási és menedzsment képzések, olyan közgazdász gazdálkodási és menedzsment szakemberek képzése, akik vállalkozások, pénzügyi intézmények, költségvetési szervezetek pénzügyi folyamatait és a szükséges szervezeti rendszereket átlássák és kialakítsák.

A közgazdász képzések természetesen nem csak pénzügyi, de a menedzsmenti vagy akár a kommunikációs szektort is lefedik, erre kiváló példa a Dunaújvárosi Egyetem.

A dunaújvárosi felsőoktatási intézmény évről évre jelentősen növeli a gazdasági hallgatóinak számát. Megtalálható az intézményben Pénzügy és adózás, Vállalkozásmenedzsment, Üzleti kommunikáció specializáció is, melyet olyan oktatók tartanak, akik több 10 év tapasztalattal rendelkeznek az adott területen. Az egyetem biztosítja nappali és levelezős hallgatók számára is a továbbtanulás lehetőségét, hiszen levelezős hallgatók akár 8 – 10 nap szabadsággal tudják teljesíteni a jelenléti követelményt egy évben. Az alacsony ponthatárok és magas ösztöndíjak mellett fontos megjegyezni, hogy olyan partner kapcsolódik be a gazdasági képzésükbe, mint a Magyar Nemzeti Bank.

Magadénak érzed a műszaki és a gazdasági folyamatokat? Vacillálsz, hogy legyél egy jól kereső kreatív mérnök, vagy esetleg egy elegáns és sikeres közgazdász?

Honlapukat, a www.uniduna.hu felületet böngészve megtaláltunk számotokra a megoldást! A műszaki menedzser diplomás szakot.

A műszaki menedzser műszaki és gazdasági jellegű tanulmányai alapján képes a műszaki, technikai, technológiai és a gazdasági, pénzügyi folyamatokat is megérteni, a műszaki végzettségűek alkotóképessége mellett rendelkezik a gazdasági elemzés, mérlegelés képességével is. Ha ezt a képzést végzed akkor gazdálkodási mérnöki végzettséget szerzel, de természetesen itt is, mint szinte minden alapképzésen elérhetőek különböző specializációk. A képzés során specializációt kell választani, mely ezen szak esetében a logisztika vagy a minőségirányítás lehet.

A két diplomás képzés bármelyikével sikeres diplomás lehetsz a munkaerőpiacon! Válj vezetővé, válj DUE hallgatóvá!

Felvételizz a Dunaújvárosi Egyetemre 2022. február 15-ig! Érdeklődj részletesebben az egyetem honlapján:

Felvételi 2022 (uniduna.hu)