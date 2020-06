Utazás az utazásban – transzferlehetőségek

Egy utazás tervezésekor mindig igyekszünk úgy spórolni a költségeken, hogy annak ne legyen szignifikáns hatása az élményre. Sokan talán nem is gondolnak arra, hogy a belföldi és a külföldi közlekedés is ide tartozik. A reptéri transzfer ezen belül is kiemelhető.

Transzfergondok: megoldva

Mielőtt az esetleges logisztikai problémákon kezdenénk el aggódni, beleértve az otthonról a reptérig, illetve a reptéről a szállásunkig tartó utat, érdemes végigzongoráznunk mindazt a számtalan lehetőséget mely az esetek döntő többségében a rendelkezésünkre áll.

A térkép böngészése mellett mindenképpen ássuk bele magunkat a hazai, és a külhoni célunk tömegközlekedésébe, vagy akár alternatív transzfermegoldásaiba. Sokan talán meg is lepődnek majd azon, mennyi különféle jármű és útvonal áll az utazók rendelkezésére, hogy gond nélkül odataláljanak induló- és célállomásukra. Ha időt szentelünk a reptéri transzfer opciók felkutatására, máris gazdaságosabban végződhet nyaralásunk.

Egyszerű, pontos, pénztárcabarát

A transzferszolgáltatások és lehetőségek közül mindenképpen érdemes kiemelni néhány megoldást, melyek egyszerűbbé tehetik utazásunkat. A dolog első szakasza mindenképpen a reptérre való kijutás. Budapesten erre számos opció kínálkozik, elég csak a reptéri buszjáratra gondolni. Fontos azonban, hogy egy ilyen reptéri transzfer a megszokott tömegközlekedési díjhoz képest feláras.

Ha meg tudjuk oldani, a legkényelmesebb megoldás autóval kimenni az indulás helyszínére. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén számos, különböző árfekvésű és elhelyezkedésű parkoló áll az utasok rendelkezésére. A leggazdaságosabb megoldás, ha meg tudunk kérni valakit, hogy tegyen ki minket a terminálnál, hiszen itt arra a néhány percre míg kipattanunk a járműből, akár ingyen is megoldható a parkolás/megállás. De ha csak magunkra hagyatkozhatunk, a saját kocsinkat is kedvező áron és biztonságosan parkoltathatjuk a repülőtér területén.

A reptéri transzfer második szakasza már a célállomásunkhoz köthető, hiszen valamilyen úton módon meg kell oldanunk csomagjaink és saját magunk szállítását is a reptértől a szállásunkig. Sok esetben akár a légitársaság vagy az utazási iroda is felkínálja a buszos reptéri transzfer lehetőségét. Figyeljünk azonban rá, hogy ezek nem ingyenes szolgáltatások, így ezekkel a díjakkal is kalkulálnunk kell, habár egyszerű és kényelmes megoldás.

Ugyanezt intézhetjük magunknak a helyszínen is. A világ legtöbb nagyvárosa kiváló tömegközlekedéssel rendelkezik, abban pedig szinte biztosak lehetünk, hogy ha repülőtér van, akkor az összeköttetésben van az adott város hálózatával. Sok helyen a budapestihez hasonlóan helyi illetőségű reptéri járatok juttatnak el minket a kívánt helyre, de akár metróval, vonattal is utazhatunk. Jellemzően az alap jegyárhoz képest ezek drágábbak valamivel, de még mindig pénzünknél maradunk és abban is biztosak lehetünk, hogy a megfelelő helyre szállítanak minket.

Ahogy tehát láthatjuk, lehetőségekben nem szenvedünk hiányt utazásunk megtervezésekor. Némi rááldozott idővel és egy pontos „haditervvel” a táskánkban a reptéri transzfert kényelmesen és biztonságosan, mégis kedvező áron oldhatjuk meg a világon szinte mindenütt.