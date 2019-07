Tervezze meg saját bejárati ajtaját!

Az első benyomás mindig nagyon fontos. Egy találkozásnál, egy állásinterjún, és akkor is, amikor valaki először jár nálunk. Legyen az egy vendég, aki látogatóba jön, netán egy érdeklődő, ha el vagy éppen ki szeretnénk adni a lakást. Az első dolog pedig, amivel találkozik az otthonunkból, az a bejárati ajtó.

Elég egy pillantás az „ítélethez”

Talán nem is gondolná, de a bejárat sokat elárul Önről is. Ha ütött-kopott, és a festék is pereg róla, akkor azt a képzetet kelti, hogy a gazdáját nem különösebben érdeklik a részletek, és talán a lakás biztonsága sem. Míg egy esztétikus HiSec ajtó azt üzeni, hogy a tulajdonos igényes az otthonára, és igyekszik megvédeni azt.

Vagyis elég csak ránézni az ajtóra, és máris kialakul egy kép a lakókról, ami azt támasztja alá, hogy a részletek igenis számítanak. Márpedig ha ez így van, akkor valószínűleg Önnek is fontosak azok az apró, egyedi jellemzők, amik 100%-ban tükrözik az ízlését.

Így lehet személyre szabott biztonsági ajtaja

A bejárati ajtóknál talán csak kevesen gondolnak arra, hogy „perszonalizálni” is lehet őket, azaz egyéni igényekre szabni. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a legtöbb helyen mutatnak pár dizájnt, két-három színt, és azok közül kell választania. De mi van akkor, ha Önnek megtetszik egy árnyalat és egy minta, viszont az két különböző ajtóhoz tartozik? Akkor el kell döntenie, hogy melyiket szeretné inkább.

Gondolt már arra, hogy mi lenne, ha pontosan olyan bejárata lenne, amilyet szeretne? Ha nem kellene az egyik tulajdonságot feláldoznia egy másikért? Kültéri vagy beltéri? Klasszikus vagy modern? Mahagóni vagy mogyoró, esetleg egy harmadik árnyalat? Egykulcsos vagy kétkulcsos rendszerű? Ezeket a paramétereket mind megadhatja a HiSec ajtótervezőben, és néhány kattintással már össze is állíthatja azt az ajtót, ami a leginkább megfelel az igényeinek.

Ha elkészült az ideális bejárat megtervezésével, azt is azonnal megtudhatja a hisecdoors.hu honlapon, hogy az ajtó raktáron van-e. Ha igen, akkor még nincs vége az Ön előtt álló lehetőségeknek, hiszen többféle opció közül is választhat a szállítást és a beépítést illetően. Kérhet személyes átvételt, csak kiszállítást, illetve igényelhet profi beszerelést. Itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy biztonsági ajtóval nem érdemes barkácsolni, megéri inkább szakemberre bízni a beépítést.

Ami a biztonságot illeti…

A dizájn önmagában persze nem minden, hiszen az még nem tartja kívül a betörőket. Szerencsére egy HiSec ajtó esetén a biztonságról sem kell lemondani, mert a 15+1 acéltüskés záródás, a fúrásvédelemmel ellátott cilinderbetét, a 2,5 mm vastag acéllemez borítás és a 7 cm-es szárnyvastagság mindegyik típusnál alap. Sőt, még olyan extrákat is kérhet, mint a LED-es világító kilincs és a halszemoptikás kitekintő. Ha pedig okosotthonhoz keres bejárati ajtót, akkor válassza a HiSec 2.0 okosajtót!