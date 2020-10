Terülj-terülj asztalkám várja a vendégeket a solti BOSS étteremben

Megújult a város főútja mellett álló BOSS étterem. A betérő vendégeket terülj-terülj asztalkám várja, ahol mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

– A fő profilunk a svédasztalos jelleg, ami azt jelenti, hogy a belépő karszalag megvásárlása két óra korlátlan étel és ital fogyasztást foglal magában. A kínálatban közel negyven étel szerepel, levesek, pörköltek, köretek, frissen sültek, töltött húsok, rántott sajtok, zöldségek széles választékban, valamint saláták, desszertek. Az ételek mellé ötféle gépi üdítőből, három fajta csapolt sörből, száz százalékos alma és narancsléből válogathatnak vendégeink A napi kínálatban szinte mindig megtalálható a halászlé, a kakastaréj pörkölt herével, pacal pörkölt, sült kacsacomb párolt lila káposztával. Hétvégente újdonságokat, különlegességeket is kínálunk pl. sushit, rák ételeket, rántott béka combot, lazacot és sorolhatnám. A svédasztalos menü gyakran kiemelt alapanyagok köré épül, így kerülnek az asztalra koreai, szürke marha ételek, valamint tenger gyümölcsei is. A svédasztalos kínálatunk mellett napi menüvel gazdagítottuk a kínálatot, ami 11-15 óra között vehető igénybe. Emellett sültes tálak készítését is vállaljuk, melyek nagy népszerűségnek örvendnek hiszen tálaink bőségesek, ízletesek, áruk igen kedvező. A Márton napra készülve érdemes nyomon követni facebook (BOSS ÉTTEREM SOLT) oldalunkat , ahol közzé tesszük a napi ajánlatainkat és egyéb akcióinkat, illetve sokat játszunk. Legutóbb egy luxus wellnes hétvégét sorsoltunk ki tulajdonosaink jóvoltából – fogalmazott Kalmár Attiláné Mónika üzletvezető.

Az étterem földszinti és emeleti terme, a külön álló fűtött, fedett, illetve a tóra néző terasszal több mint háromszáz vendéget tud fogadni. Az étterem klimatizált, modern kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas céges rendezvények, meetingek, esküvők, keresztelők, családi, baráti rendezvények lebonyolításához. A legkisebb vendégeket játszó sarok várja. A konyha a legmodernebb technológiával felszerelt, ami a színvonalas munkavégzés záloga.

– Azon dolgozunk, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk kielégíteni vendégeink igényeit. Szerencséseknek mondhatjuk magunkat, mert az étterem tulajdonosai Laczi Andrea és Dr. Molnár Róbert nagy hangsúlyt fektet a minőségre és a higiéniára, emellett támogatják és ösztönzik a személyzet kreatív ötleteit. Magam évek óta dolgozom a vendéglátásban, legutóbb egy Dunaújvárosi étterem üzletvezetőjeként tevékenykedett évekig. A koronavírus járvány miatti kényszerpihenő után úgy éreztem, váltanom kell. A BOSS étterem mindenképpen szakmai előrelépést jelent számomra. Az első naptól kezdve magaménak érzem az igényességet, azt a tisztaságot és vendégszeretet ami belengi a házat. A tulajdonosok igazi régimódi vendéglátósok, akiknek a vendég az első. Jó érzés olyan munkahelyen dolgozni, ahova örömmel jön az ember, ahol minden nap megköszönik az ember munkáját. A kollégák nagy része sem ismeretlen számomra, mert évek óta dolgozunk együtt. Valamennyien kiváló szakemberek, ami az új munkatársakról is elmondható – hangsúlyozta Kalmár Attiláné Mónika.

A BOSS ÉTTEREM hétfőtől-szombatig 11-21 óra között, vasárnap pedig 11-19 óra között tart nyitva.