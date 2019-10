Tegyünk ellene: ugrásszerűen nő a közúti balesetek száma ősszel

Általános tendencia, hogy míg az év első felében valamelyest csökken a közúti balesetek száma, addig az ősz beköszöntével nem csupán megugrik, de a legfrissebb adatok szerint megduplázódik a balesetek száma.

Tomin István, a Hankook műszaki vevőszolgálatának vezetője szerint a legfontosabb, hogy ne vegyük félvállról a veszélyt: csak megfelelő műszaki állapotú gépjárművel közlekedjük és fokozottan ügyeljünk a közlekedési szabályok betartására.

A biztonságos és a felelős közúti magatartás kérdése azért is különösen időszerű, mert az első őszi hétvégén már egyetlen nap alatt is több súlyos, halálos kimenetelű balesetről számolt be az Országos Rendőr-főkapitányság. A romló látási viszonyok és a csúszóssá váló utak a tapasztalt sofőrök tudását is próbára teszik: a nedves útburkolat majdnem annyira veszélyes és alattomos, mint a havas úttest. Körültekintő abroncsválasztással és néhány egyszerű, a KRESZ-ből is jól ismert szabály betartásával azonban jelentősen mérsékelhetjük a veszélyes helyzetek kialakulásának kockázatát.

Óvatosan a gázpedállal

A megfelelő sebesség megválasztásával – és a sebességkorlátozások szigorú megtartásával – a saját és mások testi épségének megóvása mellett sok viszontagságtól kímélhetjük meg a járművünket és a pénztárcánkat is. Az egyre rövidebb nappalok és a gyakori esőzések miatt ugyanis nemcsak a felfestéseket, de a kátyúkat is nehezebb észrevenni. Ez utóbbiak pedig a futóművet és az abroncsokat is gyorsan tönkretehetik – figyelmeztet a szakember. A követési távolságot is hagyjuk a szokásosnál szellősebbre: a nedves, nyálkás aszfalton akkor is hosszabb fékúttal kell számolni, ha egyébként az autónk fékrendszere, az abroncsok és a reflexeink is kifogástalanul működnek.

Törődjünk az autónkkal is

Ebben az időszakban a gépkocsink állapotára is nagyobb gondot kell fordítanunk. Ellenőrizzük rendszeresen a levegőnyomást és nézzük át az abroncsokat. Ha felületi sérülést, vagy rendellenes kopásra utaló jeleket látunk, azonnal forduljunk szakemberhez, aki segít kideríteni, hogy mi áll a jelenség hátterében. És bár az indián nyár még sok napsütéssel kényeztet, a hajnali talajmenti fagyokra érdemes időben felkészülni. Mérjük meg a hűtőfolyadék fagyáspontját: -35°C környékén az ideális. Elengedhetetlenül fontos az is, hogy lássunk és látszódjunk: rendszeresen ellenőrizzük a világítást, az izzókat, és nappal, városban is kapcsoljuk be legalább a helyzetjelzőt.

A biztonság a tudatos felkészüléssel kezdődik

Rövidebb fékút, stabil úttartás, könnyű kormányozhatóság – a tudatos gépjármű-tulajdonosok tudják, hogy már az abroncsválasztáskor döntünk a biztonságunkról. Mindig a vezetési stílusunknak, az évszaknak és a várható útviszonyoknak megfelelő gumit szereltessünk fel. Szerencsére ma már nem kell kompromisszumot kötnünk a kiegyensúlyozott futásteljesítmény és a sportosság között.

A Hankook Ventus S1 EVO 3 (K127) például az erőteljes teljesítmény és kiváló kezelhetőség jegyében készült. Egy új szabadalmaztatott technológia, a keresztirányban eltolt csatorna, növeli a tapadást vizes úton. A továbbfejlesztett gumikeverék, valamint a csatornák, lamellák elhelyezése is nagyban hozzájárul az aquaplaning elleni védelemhez. Nem véletlen, hogy a Ventus S1 EVO3 minden elérhető méretben „A” minősítést ért el a vizes tapadás tekintetében. A maximális erőátvitelt és precíz kormányozhatóságot az aramid hibrid megerősítő öv kettős hatása biztosítja, ami 15%-kal jobb kezelhetőséget jelent száraz úton is. Éppen ezért nem csupán családi autókra ajánljuk a fokozott biztonság érdekében, de a sportos vezetési stílus szerelmeseinek sem okoz majd csalódást.

Mindannyiunk felelőssége

A hűvös, csapadékos időjárás ugyan nagymértékben hozzájárul a riasztó baleseti statisztikák alakulásához, azonban mi magunk is sokat tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük a veszélyes helyzetek számát. „Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, a közlekedési kultúránk formálása viszont kizárólag rajtunk múlik. Ennek része az is, hogy tudatosan készülünk a megváltozott körülményekre – kezdve a jármű műszaki állapotával és a megfelelően karbantartott minőségi abroncsokkal, hiszen a megfelelő állapotú abroncsok életet menthetnek” – foglalta össze Tomin István.

