Szúnyogháló – biztonság és dizájn kéz a kézben

Viszkető csípések, álmatlan éjszakák, bosszantó „albérlők” a lakás minden pontján – ha Ön is száműzné életéből a rovarokat, jó hírünk van: a legújabb szúnyoghálók nem csak hatékonyak, de stílusosak is!

A szúnyogokat, darazsakat, poloskákat nagyon kevesen szeretik. A konyhában, gyerekszobában, nappaliban kerülgetni őket meg pláne! Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor meghalljuk az esti villanyoltás után azt a bizonyos zümmögő, zúgó hangot – és akkor a vérszívók által terjesztett betegségekről még nem is tettünk említést. Az otthonunkba betolakodó rovarok ellen tehát természetes, hogy fel akarjuk venni a harcot!

Valódi fenyegetés

A médiában egyre többször találkozunk olyan hírekkel, hogy az éghajlat változásával hazánkban korábban ismeretlen betegségek jelennek meg, illetve, hogy a szúnyogok újabb generációi már a vegyszeres irtásnak is ellenállnak. A zika vírus és a Nyugat-nílusi láz folyamatosan terjed, az utóbbi években régiónkban is regisztráltak megbetegedéseket. Nem csoda tehát, hogy egyre jobban felértékelődik a vérszívók elleni fizikai védelem: ha be sem jutnak otthonunkba, garantáltan nem tudnak bajt okozni!

Szerencsére a szúnyogháló mára jóval többet jelent a hullámosodó, könnyen beszakadó, fényt lefogó, ormótlan „szükséges rossz” kategóriájánál! A modern változatok esztétikusak, praktikusak, ellenállóak, és annyi féle változatban, típusban és modellben érhetők el, hogy garantáltan megtaláljuk a számunka tökéletes szúnyogháló megoldást.

Megnyugtató védelem

A legjobb, hosszú évekig kifogástalanul helytálló rovarháló beszerzéséért érdemes profikhoz fordulni, akiknek termékkínálatában valóban a legmagasabb minőség és a legmodernebb technológiák érhetők el. Az árnyékolás.hu kínálatában nyithatóság szempontjából megtalálható a rolós, az oldalra húzható kialakítás, valamint a fix szúnyogháló is, ha pedig idegenkedünk az egyébként népszerű és strapabíró műanyag keret felszereltetésétől, elképzelésünk szerint válogathatunk alumínium keretes modellek egész sora között.

Alapanyag tekintetében javasoljuk a káros UV sugarak elleni védelemmel is megerősített üvegszálat, amely évekig ellenáll az időjárás viszontagságainak. Az üvegszálas szúnyogháló színe antracit szürke, ami a speciális szövésnek köszönhetően szinte észrevehetetlen. Döntsünk bármelyik verzió, bármelyik kialakítás mellett: egy megfelelő minőségű szúnyoghálóval úgy mondhatunk búcsút a rovaroknak, hogy közben otthonunk szépsége sem csorbul!