Szövetbetétes ragasztószalagokkal a kreatív mindennapokért

Ha valamit javítanunk kell otthonunkban, akkor jusson eszünkbe a szövetbetétes ragasztószalag, mert nagyon sok mindenre használhatjuk. Ugyanúgy használhatók csomagolásra, mint egy szivárgó tömlő megjavítására.

A Tesa szövetbetétes szalagja igen univerzális ragasztó, fantasztikus tulajdonságokkal, egyszerű és praktikus. Nem is gondolnánk, hogy alkalmazása milyen sokrétű, csak a fantáziánk szab határt, hogy mikor és mire használjuk.

Az ezerarcú ragasztószalag

A különleges anyag rengeteg szuper tulajdonságot foglal magába, így szinte bárhol, bármilyen anyagnál használható. Kitűnő tapadásának köszönhetően sokféle, sima és érdes felületre rögzíthető. Az sem baj, ha kültéren használjuk, mert a viszontagságos időjárást is jól tűri és víz- és oldószerálló. A javítószalag átlátszó, így akár ideiglenesen megrepedt üveget is javíthatunk vele, a végleges megoldásig. Tökéletesen beleillik a környezetébe, nem feltűnő.

Extra erős szalag, így bátran összeragaszthatunk nehezebb tárgyakat is. Nem kell attól félnünk, hogy nem fog tapadni. A javításokon túl akár jelölésre, akár csomagolásra és kötegelésre is alkalmas. Használata igen egyszerű. Ha kiválasztottuk a számunkra megfelelő méretű szalagot, akkor vágjunk le belőle akkora részt, amekkorára szükségünk van. A ragasztó felületről lehúzzuk a védő réteget és már dolgozhatunk is vele. Akár végleges megoldásnak is használhatjuk, így még szakembert sem kell keresnünk.

Barkácsolásra fel!

A barkácsolást, alkotást sokan nem vállaljuk be. Hisz macerás, csöpög a ragasztó, nem tudjuk rendesen a falba beütni a szeget, és a művelet után nem győzünk takarítani. Ha a szövetbetétes ragasztószalagot választjuk, akkor nem lesz nehéz dolgunk és még takarítani sem nagyon kell utána. Mivel nagy teherbírású és vakolaton, falon is megtapad, így polcok felhelyezésére is alkalmas, vagy akár szobánk falának díszítésére. Ha pedig valamilyen dísztárgyat szeretnénk saját kezűleg alkotni, arra is jó megoldás, szintén a praktikussága, és különleges tulajdonságai miatt.

Ne várjunk senkire, végezzük el magunk a javításokat, alkossunk kedvünk szerint. Jó móka lesz, főleg, ha az alkotásba a gyermekeinket is bevonjuk. Nagy büszkeség, ha mi magunk csináltuk meg, a végeredmény pedig tökéletes.