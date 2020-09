Spar akciós újság – online hatékonyabb!

Ha eddig az áruházból gyűjtöttük be az akciós újságot, esetleg rendszeresen a postaládánkba kapjuk, de már szeretnénk mi is haladni a korral, akkor próbáljuk ki az online felületet. Az Akcioleso.hu oldalán ezt könnyű szerrel megtehetjük, és nem csak a Spar akciós újságot lapozgathatjuk át kényelmesen a fotelunkból, hanem több mint 150 bolt akciói között böngészhetünk online. Micsoda hatékonyság, micsoda választék!

A Spar tematikus hetek

Érdemes az itt bemutatott termékeket is kipróbálni. Lehet, hogy pont egy ilyen vásárlás alkalmával fedezünk fel egy olyan ízt, ami egyébként soha nem kötne ki a kosarunkban, mert nem ismerjük. Például egy mediterrán íz nem kerülne az asztalunkra, hacsak nem a mediterrán területre utazunk a nyaralás során, és ott ki nem próbáljuk.

Az akciós újság oldalait lapozgatva minden héten találkozhatunk a Spar Prémium termékeivel is. A „Csemege a javából” oldalon a húsáruk legjavát szemlézhetjük, és már ki is gondolhatjuk, mi jót főzünk belőle. A vitaminforrásunk feltöltését is beidőzíthetjük, ha kifigyeljük mikor milyen friss zöldséget vagy gyümölcsöt kínálnak kedvezményes áron. Ezekből azért nem tárolhatunk túl sokat, mert romlandóak, de ha van egy hűvös pincénk vagy jól szellőző kamránk, akkor ezekből is nagyobb mennyiséget vásárolhatunk.

Hétvégi szuper akciók

Ha a hétvégére tervezzük a bevásárlást, akkor számíthatunk rá, hogy sokan lesznek, hiszen legtöbben erre az időszakra ütemezik be, hogy mindent beszerezzenek, ami a következő hétre kelleni fog a háztartásba és a konyhába. Ezért jobban tesszük, ha már előre kiválasztjuk a bevásárló listánkhoz az Akcióleső oldalán a megfelelő márkájú és kiszerelésű termékeket, így a boltban már célirányosan mehetünk a kosarunkkal. Ezzel nem csak időt spórolunk, és hamarabb szabadulunk a tömegből, de a lista betartása is könnyebben megy.

Válasszunk bátran a Spar akciós újság oldalairól, mert mindig minőségi válogatott árut kínálnak.

Az alábbi linkre kattintva böngészheted a legfrissebb Spar akciós újságot.

https://akcioleso.hu/spar-akcios-ujsag