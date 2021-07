Relaxáció a teraszon és a kertben

A kertbe, a teraszra, többnyire pihenés céljából vonulunk ki. Éppen ezért egy hangulatosan berendezett tornác vagy kert, elengedhetetlen a nyugodt kikapcsolódáshoz. A hintaszékek is ezt a célt szolgálják. Jóleső érzés, ahogy a székben gyengéden ringatózunk és kipihenjük a nap fáradalmait. Többféle hintaszék közül is válogathatunk és több egészségügyi előnye is létezik ennek a bútordarabnak. Mutatjuk is, melyek ezek!

A hintaszék, mint a pihenés színtere

Egy-egy nap, amikor sokat dolgozunk, nagyon jólesik az otthonunk nyugalmában, kényelmében megpihenni és lelkileg is feldolgozni a nap eseményeit. Készíthetünk egy csésze kávét, vagy egy hűsítő limonádét, majd kivonulhatunk a teraszra, belehuppanhatunk a kényelmes hintaszékünkbe és élvezhetjük a lágy ringatózást, miközben átgondoljuk az aznapi eseményeket, vagy éppen megtervezzük a másnapunkat.

A pihenésnek, a relaxációnak kiemelt fontossága van az életünkben. Mindennap szükség van legalább egy órányi semmittevésre, amikor valóban nem csinálunk semmit, csak üldögélünk és hallgatjuk a természet neszeit, miközben egy hintaszékben üldögélünk.

A tudósok sok mindent vizsgálnak, így a hintaszékek sem maradhattak le arról a bizonyos listáról. A hintaszékben történő üldögélés egészségre gyakorolt pozitív hatásait elemezték és az eredmények azt mutatják, hogy meglepően sokféle pozitív hatása van ennek a passzív pihenésnek. Többek között a ringató hatásának vannak előnyei. Az egyik az, hogy megnyugtatja az ember központi idegrendszerét, ami bizony jól is jön egy stresszes napot követően. A hintaszék további előnye, hogy csökkenti a szorongás és a depresszió tüneteit is. A hintaszékben történő üldögélés fejleszti az egyensúlyérzéket. Ha a teraszon vagy a kertben helyeztük el a hintaszékünket, akkor pedig még a természet, a friss levegő okozta előnyös tulajdonságokkal is számolhatunk. Ha szeretnénk mi is élvezni ezeket a pozitív hatásokat, már csak ki kell választanunk a megfelelő hintaszéket.

A hintaszék kiválasztásának kritériumai

Mindenki a saját stílusát és ízlését helyezi előtérbe a hintaszék vásárlásánál, de a terasz stílusa és egyéb berendezési tárgyai is meghatározóak lehetnek a döntéshozatalnál. Olyan anyagból készült hintaszék mellett döntsünk, amely remekül passzol a terasz egyéb bútorzatával, kiegészítőivel. A klasszikus teret egészítheti ki, a fából készült hintaszék. Választhatunk masszív fából készült hintaszéket is. A komfortérzetünket fokozhatja, ha a hintaszékhez egy zsámoly is tartozik.

A modern környezetbe tökéletesen belesimul egy fehér textilbőr hintaszék, amelynek anyaga, egyedi kialakítása, luxushatást kelt, ergonómiailag tervezett formája pedig maximálisan illeszkedik a testhez.

Ha nekünk a fém és a fa kombinációja tetszik jobban, akkor ilyen hintaszékkel is felpezsdíthetjük teraszunk megjelenését. Egy hosszú munkanap után bizonyára jóleső érzés lesz egy ilyen ülőalkalmatosságon megpihenni. A hintaszék lábtartója, a lábaknak nyújt tökéletes komfortot.