Piaci lakáshitel, vagy minősített, fogyasztóbarát – melyik a jobb választás?

Sokszor felteszik nekünk a fenti kérdést, és sajnos sosem tudjuk röviden megválaszolni, hiszen egy lakáshitel felvételénél rengeteg tényezőt kell figyelembe venni. A minősített, fogyasztóbarát lakáshiteleknek megvannak a maguk előnyei, mint például a rögzített kamatozás, ám a piaci lakáshitelek is tudnak olyat mutatni, ami miatt érdemes lehet közülük választani.

A piaci lakáshitel legnagyobb előnye a minősített, fogyasztóbaráttal szemben az alacsonyabb kamat. Hogy konkrét példát is mondjunk, ne csak dobálózzunk a szavakkal, a Budapest Bank minősített, fogyasztóbarát lakáshitele 6,4%-os THM-mel rendelkezik, és az 5, illetve 10 éves kamatperiódus végéig ez garantáltan fix is. Ezzel szemben például a Sberbank piaci lakáshitele 4,1-6,54% THM értéket tud felmutatni, de ha vállalod, hogy náluk vezeted a folyószámlád, akkor a maximumérték lecsökken 5,56%-ra. Akárhonnan is nézzük, ez alacsonyabb, mint a minősített, fogyasztóbarát esetében, bár tény, hogy nem annyira kiszámítható, de ettől függetlenül jobban megéri.

Sokaknak azonban nem feltétlenül arra van szükségük, hogy a hitelük kamatozása a lehető legkedvezőbb legyen, hanem inkább arra, hogy mindig pontosan tudják, hogy állnak a pénzügyeikkel. A minősített, fogyasztóbarát lakáshitel éppen ezt a stabilitást képes nyújtani az ügyfeleknek, sőt, a díjak, illetve bizonyos időintervallumok is fixáltak, vagyis nem csak gyorsan kerül folyósításra a hitelösszeg, de még a jutalék is alacsony lesz. Ha hosszabb futamidőre szeretnél jelzáloghitelt felvenni, mindenképpen érdemes a minősített, fogyasztóbarát lakáshitelt választanod, mert a jegybanki alapkamat emelkedésével a piaci lakáshitelek kamata is emelkedni fog, míg a minősítetté nem.

Rövidebb futamidőnél érdemesebb a piaci lakáshitelt választani, hiszen egyelőre stabilnak tűnik a jegybanki alapkamat, így még néhány évig lényegesen kevesebbet fizethetsz, ha jó konstrukció mellé teszed le a voksod. Oldalunkon könnyedén összehasonlíthatod a bankok legjobb ajánlatait, így gyorsan eljuthatsz a számodra leginkább megfelelőhöz.