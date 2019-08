Összeszokott csapatban dolgozunk, büszke vagyok a kollégáimmal való jó kapcsolatra

ABS fékrendszerek gyártásával foglalkozunk a területen, amelyeket később számos ismert márkájú autóba szerelnek be.

Egy stabil, fejlődő vállalatnak tartom a céget, ahol folyamatos tájékoztatást kapnak a munkatársak a jelen helyzetről, és a jövőbeli tervekről egyaránt. A csapatom és én is érzékeljük ezeket a változásokat, ami olykor nehézséget is jelent számunkra, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban alkalmazkodjunk az újdonságokhoz és megoldjuk az esetleges problémákat.