Napjaink vászonfotói

Ezek a digitális fényképek alapján készült vászon lenyomatok abszolút mértékben követik a mai környezettudatos minőségi elvárásokat. Környezetbarát technológiával elkészült, lemosható vászon fotókat kapunk eredményül, amelyek fali megjelenésükkel a szürke hétköznapjainkat fogják színesebbé varázsolni.

Környezetvédelem

Napjainkban a technikai lehetőségeknek köszönhetően nagyobb hangsúlyt fektethetünk a környezet megóvására is. Az eljárásnak köszönhetően antiallergén lenyomatot kapunk, amely bárhol megállja a helyét. Így akár közintézmények, kórházak, bölcsődék falait is díszíthetjük velük.

A legmodernebb verziók HP Latex technológiával készülnek. Ezek tűéles megjelenést, varázslatosan élénk színeket hoznak létre. Ezzel az eljárással készült képek ennek köszönhetően lemoshatóak, akár még hipóval is, így természetesen eleve vízállóak, részben karcállóak is. Ez 100 százalékosan vegyszermentes eljárással strapabíró képet eredményez.

Nyomtatási technológia

Az úgynevezett plotter nyomtató használható a képek elkészítéséhez. Maga a nyomtatáshoz használt vászon egy tekercsen feltekerve helyezkedik el, és egy nyomtatófej jobbról balra mozogva viszi fel a színeket az anyagra. Alapvető eltérést a vászonképek között az okozza, hogy a festék hogyan fixálódik a vászon felületén. Erre különféle technológiák léteznek. De nem is a technológia a lényeg, hanem a végeredmény, amely megjelenésével napjainkat színesíteni és különlegessé fogja tenni.

A HP Latex 6 színnel dolgozik. Alapvetően tintasugaras technológia, azzal a csavarral, hogy optimalizáló rétegként egy speciális anyagot hord fel. Ez az anyag arra hivatott, hogy ellenállóbbá teszi a vászonképeket.

Vászonfotó lehetőségek

A szimpla családi nyaraláson vagy esküvőkön készült digitális képek fali megjelenítésén túl a technológia bőven többet rejteget magában. A vászonfotó ötleteket hívhatod segítségül, ha valami egyedi és különleges alkotásra vágysz. Ezek között betekintést nyerhetsz a többrészes vászonképek rejtelmeibe, és elkalandozhatsz a családi fotófal lehetőségeiben is. A digitális technológiának köszönhetően képeidet effektekkel is felruházhatod. De ha a képek sokasága ejt zavarba, segítségül hívhatod a montázs vagy a kollázs készítést is.

Végül minden kéz és minden fal megtalálja a hozzá legjobban illő vászonképet, amely megjelenésével beírja magát a hely történelmébe. Továbbá hosszú távú, igényes és modern dekorációs elemként is fogja szolgálni az ott élőket, megjelenítve kedves, értékes vagy szép pillanatokat a nagyközönség számára.