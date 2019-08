Nagycsaládos autótámogatás – mit kell tudni róla?

Az utóbbi időben a kormány látványos engedményeket, illetve támogatásokat biztosít a családoknak, illetve azoknak, akik családot szeretnének alapítani.

A babaváró hitel mellett újabban a nagycsaládos autótámogatás a legnépszerűbb téma, hiszen ennek derültek ki a legutóbb a részletei, így most mi is foglalkozunk vele egy cikk erejéig, és ha további információk jelennek meg róla, akkor természetesen vissza is fogunk térni rá.

A babaváró támogatással kapcsolatosan itt tudsz információhoz jutni

A nagycsaládos autótámogatás július 1.-től igényelhető. A három-, vagy többgyermekes családok akár 2.500.000 forintos állami támogatást is kaphatnak egy hét-, vagy többszemélyes, új autó megvásárlásához, de a támogatás mértéke nem haladhatja meg a kiválasztott típus bruttó listaárának felét. Számos autókkal foglalkozó hírportál összesítette már, hogy melyek azok a típusok, amikre lehet érvényesíteni ezt a támogatást, így nem tesszük meg újra, de több, mint 70 autó közül lehet választani, az árak pedig 3.500.000 forinttól a harmincmillió feletti összegig változhatnak.



A fentiekből viszont le lehet vonni a következtetést: csupán a nagycsaládos autótámogatásból nem lehetséges autót vásárolni, hiszen használtakra nem vonatkozik, vagyis szükség van hozzá önerőre, hiszen még a legolcsóbb támogatott autó is 1.000.000 forinttal drágább, mint az igénybe vehető összeg. Erre viszont van egy remek megoldásunk: személyi kölcsön! A nagycsaládos autótámogatás mellé egy gyorsan és könnyen hozzáférhető, szabadon felhasználható hitel a legideálisabb választás, ráadásul hamar vissza is törleszthető, így az autóvásárlást könnyen meg lehet oldani!

Ha Te is úgy döntöttél, hogy ideje egy új autót vásárolni, hogy azzal szállítsd a családot, és ehhez igénybe vennéd a nagycsaládos autótámogatást, ám nem rendelkezel önerővel, de megfogadnád a tanácsunkat, és személyi kölcsönt igényelnél, akkor előtte mindenképpen hasonlítsd össze a pénzintézetek legjobb ajánlatait, hogy biztosan a legmegfelelőbb mellett dönthess! Oldalunkon válogatott hitelkonstrukciókat találsz, és összehasonlítva őket könnyedén megtalálod azt, ami a legjobb lesz a számodra. Kérdésed van? Tedd fel nekünk megadott elérhetőségeink egyikén!

