Mit érdemes tudni az E-10-es üzemanyagról?

Ez év januárjától már minden töltőállomáson forgalmazzák az E5-öst követő, E10-es jelzésű üzemanyagot. Az Európai Uniós szabályozásoknak megfelelően az érvényben lévő legújabb kormányrendelet utasítása alapján az üzemanyagnak legalább 8,2% bioüzemanyagot kell tartalmaznia, szemben az eddigi 6,4%-al.

Az E10-es üzemanyaggal a károsanyag-kibocsátás szintje csökkenthető, viszont nem minden autóval kompatibilis a keverék.

Miért okozhat problémát az E10-es üzemanyag?

Az üzemanyag elsősorban a 2000 előtt gyártott modellek esetében jelent gondot, de előfordulhat, hogy fiatalabb autók üzemanyag rendszerét is veszélyezteti. Sokan a világhálón található kalkulátorok segítségével ellenőrzik az E10-es üzemanyaggal való kompatibilitást. Ezt a módszert azért nem javasoljuk, mert csupán a motor és típus megadásával nem lehet biztos eredményt kapni, az csak tájékoztató jellegű. A kompatibilitás függ az üzemanyagrendszer kialakításától is. Ezen túl a gépjármű használati módja is sok mindent befolyásol.

Amennyiben bizonytalan, inkább érdeklődjön a márkakereskedőnél a kompatibilitást illetően.

Milyen kárt tehet a gépjárműben az E10-es benzin?

Az üzemanyag egyik hátrányos tulajdonsága az, hogy magasabb etanol tartalommal rendelkezik, ami a tárolás, átfejtés, szállítás során gondot okozhat azáltal, hogy az alkohol vízmegkötő hatása miatt jelentős mennyiségű nedvességet köt meg. A magasabb víztartalmú benzin miatt a nem rozsdamentes anyagból készült alkatrészek esetén fennáll a korrózió veszélye, de az alkohol a gumi és műanyag alkatrészeket is károsíthatja. Az elemek gyorsabban öregszenek, repedések keletkezhetnek rajtuk.

Az alkohol jól oldja a tartályban, szivattyúban, csőrendszerben évek során lerakódott anyagokat, ezáltal dugulást, csőrepedést és egyéb, különféle meghibásodásokat okozhat a rendszerben.

A jelenség függ az adott modelltől, a használat módjától, de attól is, hogy a gépjármű mennyire volt rendszeresen karbantartva.

Milyen lehetőségeik vannak azoknak a gépjármű tulajdonosoknak, akiknek nem ajánlott az E10 üzemanyag használata?

Azoknak a gépjármű tulajdonosoknak, akiknek 2000 előtt gyártott autójuk van, vagy egyszerűen csak nem bíznak eléggé az új üzemanyagban, lehetőségük van az E5-ös jelzésű, magasabb oktánszámú üzemanyagot választani a töltőállomásokon.

Amennyiben további érdekességeket kíván olvasni a témában, javasoljuk, hogy látogasson el a Multicore benzinkúttechnika és szerviz oldalára, ahol felteheti kérdéseit is. Munkatársaik készséggel állnak rendelkezésükre.