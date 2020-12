Milyen esőnadrág és esőkabát kapható munkához?

Bizonyos szabadban végzett munkakörök esetében, főleg ősszel és télen, amikor már egyre több a csapadékos nap, számolni kell az elázás kockázatával.

Az eső ellen védő ruhák szükségessége

Gondolhatnánk, hogy az elázás nem jelent nagy veszélyt, csak egy kis víz, majd megszárad. Azonban hosszú ideig vizes ruhában dolgozni kültéren, ráadásul ha még a szél is fúj, akkor azért vannak kockázatok, egy enyhe megfázástól egészen a tüdőgyulladásig terjedhetnek az elázás okozta kellemetlen mellékhatások.

A hagyományos esőkabátok kiválóak a mindennapi életben, azonban munkához nem biztos, hogy megfelelőek. A hagyományos esőkabátok jelentős része viszonylag rövid, körülbelül derékig ér. Az így szerzett védelem az esetek többségében nem elegendő a kinti, esőben történő munkavégzéshez.

Csapadékos időjárásnál olyan védőruházatra van szükség, ami meggátolja, hogy a csapadék eljusson a normális ruházathoz, ami az esetek nagy részében olyan anyagból készült, hogy rendesen meg tudja magát szívni vízzel. A vízlepergető anyagból készült esőkabátok és esőandrágok ideálisak lehetnek a célra. Ezeket jellemzően plusz ruházatként, védőrétegként kell használni, ami azt jelenti, hogy a normál esetben hordott ruhára kell felvenni.

Esőkabátok

Az esőkabátok különböző méretben kaphatóak, a klasszikus értelemben vett méretezés mellett lehet kapni hosszabb és rövid változatokat is. A hosszabb szabásúak egészen térdig lelógnak, így a viselőjének a lábát is védik, ráadásul meghagyják a láb számára a teljes mozgásszabadságot, ami bizonyos munkakörök esetében egyáltalán nem elhanyagolható szempont. Szín tekintetében is széles a paletta, azonban a sötétebb, őszies színek jellemzőbbek, mint a világosabbak.

Van azonban egy bizonyos típus, ami kilóg a szokásos sötét esőkabátok közül. Ez a típus nem más, mint a fényvisszaverő csíkkal ellátott, jól láthatóságot is garantáló esőkabát. Ez a kategória gyakorlatilag a jól láthatósági mellény és az esőkabátok keresztezéséből jött létre, ötvözve a két védőruha előnyös és hasznos tulajdonságait.

Esőnadrágok

A rövid esőkabátok jellemzően derékig érnek, így az alsótest megfelelő védelmének érdekében szükség lehet egy lábra húzható ruhadarabra is. A vízlepergető anyagból készült esőkabátok ideálisak erre a célra. Kapható belőlük olyan, amit újabb rétegként kell felhúzni egy sima nadrágra, valamint kapható béléssel ellátott változat is, ami alatt nem szükséges további ruhát viselni.

Természetesen esőnadrágok között is vannak fényvisszaverő csíkkal ellátott változatok, így amennyiben szükséges, akkor az egész test jól láthatóságáról és eső elleni védelméről is lehet egyszerre gondoskodni.