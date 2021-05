Mikor és hol játszatunk Ötös lottót?

Talán nincs is olyan, aki nem ismeri a Szerencsejáték Zrt. legnépszerűbb szerencsejátékát, az Ötös lottót. Ezzel a szerencsejátékkal milliók játszanak hetente, ami nem is csoda, tekintve, hogy mekkora összeg ötheti a markunkat, ha egyedüliként találjuk el az öt nyerőszámot. Persze az összegek eltérőek lehetnek, hiszen a főnyeremény összege függ az előző hetén megvásárolt szelvények számától, a nyereményosztályok találataitól és persze attól is, hogy az előző héten volt-e telitalálatos szelvény. Ha nincs telitalált, akkor a megnyerhető összeg gyarapszik, és akár több milliárd forint is lehet.

Az eddig megnyert legnagyobb nyeremény majdnem 7 milliárd forint volt, amit egyetlen nyertes vihetett el. A játék lényege, amit talán bemutatni sem kell, hogy öt számot kell bejelölni 90 szám közül, és ha a mi öt nyerőszámunkat húzzák ki a sorsoláson, akkor nyertünk. Persze két, három és négy találattal is lehet nyerni a fődíjhoz képest szerényebb összegeket. A játék már több évtizedes múltra tekint vissza, az első sorsolás még 1957. március 7. volt, a lottó népszerűsége pedig azóta is töretlen.

Hogyan vásárolhatunk Ötös lottószelvényt?

Ha szeretnénk Ötös lottót játszani, szelvényt számos módon vehetünk már magunknak, a penzkalauz.hu pedig utánajárt, hogy manapság hogyan válthatunk szelvényt. Régebben csak a lottózókban volt erre lehetőség, de ma már rengeteg módon megtehetjük ezt. Egyrészt a lottózókban még mindig van erre lehetőség, de manapság már a postán is válthatunk szelvényt. Emellett azonban már online is lottózhatunk. A Szerencsejáték Zrt. honlapján a nyerőszámok ellenőrzésén túl már arra is van lehetőség, hogy szelvényt vásároljunk.

A számok lehetnek a nyerőszámaink, a családtagjaink születési adataiból származó számok, de bármilyen nyerőszám, amit kigondolunk. Persze akadnak, akik nem szeretnek fix számokkal játszani, ők generálhatnak is számokat online generátorokkal, de gépi szelvényt is kérhetnek a lottózóban. Az online vásárlás esetén is van erre lehetőség, vagyis arra, hogy maga a program generáljon nekünk számokat. A sorsolás minden héten szombaton történik, a Duna TV-n élőben zajlik a számok húzása a SzerencseSzombat című műsorban 18:45-től.

Mennyi most a nyeremény telitalálat esetén az Ötös lottón?

Mivel az elmúlt 7 héten nem volt telitalálatos szelvény, így most, a 21. játékhéten a nyeremény 1,268 milliárd Ft. Ez még ugyan közel sincs a 10 legnagyobb lottónyereményhez, ám így is hatalmas összegről van szó, amit bárki megnyerhet, aki játszik, így érdemes próbára tenni a szerencsénket. Ha pedig ezen a héten sem viszi el senki ezt az összeget, akkor jövő héten még tovább nő. Persze az összeg nem csupán ettől függ, a játékosok száma és az előző heti találatok aránya is befolyásolja. Amennyiben megnyeri valaki, akkor pedig alapnyereménnyel indul újra a főnyeremény, ami 150 millió forint.

Bár történ már olyan a lottó történetében, hogy egymás utáni két hétbe is volt telitalálatos szelvény, ez meglehetősen ritka, talán egy ilyen volt az Ötös lottó történetében, szóval valószínű, hogy ennél nagyobb összeg üti a markunkat, ha mind az öt nyerőszámot sikerül eltalálnunk.