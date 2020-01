Gyakorlatilag biztosak vagyunk benne, hogy ha jogosult vagy rá, akkor már biztosan hallottál a babaváró kölcsönről, hiszen erről szóltak a hírek az elmúlt hónapokban. Ha viszont valamiért elkerülte a figyelmedet, akkor röviden összefoglaljuk neked, hogy miért jó a babaváró kölcsön!

A babaváró kölcsönt kizárólag házastársak igényelhetik, és a különlegessége a rendkívül hosszú futamidő, ami maximum 20 év lehet, míg egy átlagos személyi kölcsöné maximum 8-9 év. A törlesztőrészleteket is maximálták 50.000 forintban, és ha gyermek születik az első öt éven belül, akkor nincs kamata, ellenkező esetben viszont a kamatot is meg kell fizetni. A törlesztés három évig szüneteltethető az első gyermek megszületése után, a másodiknál pedig további három év halasztás kérhető. Fontos, hogy a második gyermek megszületése után a fennmaradó tőketartozás 30%-át, a harmadik után pedig a 100%-át elengedi az állam, vagyis a konstrukció támogatássá alakul. És hogy miért jó a babaváró kölcsön ezeken felül?

A CSOK-ot és a babaváró kölcsönt akár együtt is fel lehet venni, ezért, ha a családalapítás a célod, akkor rendkívül egyszerűen tudsz ingatlant vásárolni. Mindehhez még akár egy ingatlanhitelt is igényelhetsz, tehát a családi ház nem lesz álom többé; oldalunkon kiváló ajánlatokat találhatsz. Viszont azt sem szabad elfelejteni, hogy a JTM szabályozást ez esetben is figyelembe veszik, ráadásul a babaváró kölcsönnél a negatív KHR listán való szereplés kizáró ok, a CSOK vissza nem térítendő támogatás igénylésénél viszont nem, tehát azt így is igényelheted.

Úgy gondoljuk, ennyivel már meggyőztünk arról, hogy miért jó a babaváró kölcsön, ám ha mégsem, olvasd el további írásainkat itt, a blogunkon, és az igénylés feltételeiről is tájékozódj ugyanezen cikkekben. A jogosultságodat az erre vonatkozó kalkulátorunkkal ellenőrizheted, és számos egyéb információhoz is hozzájuthatsz, ha a babaváró kölcsönnel foglalkozó aloldalunkra kattintasz.