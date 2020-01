Miért fontos a SEO és a weboldal elemzés?

Manapság már mindenféle ügyletet elintézhetünk a kényelmes karosszékünkben ülve, mindössze néhány egérkattintással. Na, de mi teszi ennyire egyszerűvé a dolgot? Akinek a SEO elemzés mond valamit, közel jár az igazsághoz. Az internet behálózza az egész világot és azzal együtt az életünket is. Ha bármit vásárolni szeretnénk, akkor csak annyi a dolgunk, hogy megkeressük a számunkra legszimpatikusabb webshopot és beledobáljuk a szükséges holmikat a virtuális bevásárlókosárba, majd extrém gyors időn belül ki is kézbesítik nekünk a megrendelt csomagot. Csakhogy mi nem látunk be a színfalak mögé, ugyanis az eladói oldalról nem annyira egyszerű ilyen jellegű hatékonyságot elérni. Manapság a piacok telítődöttsége miatt nagy versenyelőnyt jelenthet a weblapon elvégzett keresőoptimalizálás, amelynek a fő célja az, hogy bizonyos kulcsszavak beírásakor a Google keresőmotorjában előkelőbb helyre kerülhessen a találati listában az adott cég. A meghatározott, konkrét feladatsort, amit ilyenkor el kell végezni a marketinges szakembereknek, SEO elemzés előzi meg. Ahhoz, hogy a SEO művelet elejétől a végéig sikeres lehessen weboldal elemzés elvégzésére is szükség van. Tegyük fel, hogy valakinek kiválóan kivitelezett weblapja van! Tartalmaz elegendő grafikai elemet ahhoz, hogy bármilyen látogató vonzónak tarthassa azt. Az oldal szövege is kivételes megfogalmazásban íródott, tehát minden észérv az mellett szól, hogy sikeres weboldal van épülőben. Igen ám, viszont a kitűnő külalak és egy akármilyen szöveg, még ha nagyon igényes is, nem elegendő egy sikeres weboldal felépítéséhez. A weboldal elemzés ezekből az oldalakból is könnyen kiszűri az esetleges hibákat, és amint véget ért a konkurenciaelemzés illetve a piac és a versenytársak felmérése is, máris megkezdhető a professzionális keresőoptimalizálás kivitelezése. Egy ilyen jellegű kutatás-fejlesztés mindenképpen szakértői csapat felfogadását igényli. És a weboldal elemzés csak egyetlen, ámde rendkívül fontos, művelet ebben az egész furmányos és igen összetett folyamatban.