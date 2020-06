Melyik szőrtelenítési módszer a legjobb?

Hölgyeink, legyünk egy kicsit őszinték! Mitől érezzük mi úgy igazán nőnek magunkat? A kérdésre nyilván mindenkinek megvannak a maga válaszai, mégis vannak közös pontok, ilyen az öltözködés, a manikűr, a smink. Szerintünk tartozik ide még egy dolog, ami alapvetően megkülönböztet minket a férfiaktól: a tökéletes szőrtelen létezésre való vágyakozás. A szőrtelenítés egy fontos dolog, párkapcsolat ide vagy oda, a sima lábak, hónalj és bikinivonal érzése felülmúlhatatlanul jó érzéssel tölt el minden nőt.

A szőrtelenítés kezdeti okai

A szőrtelenítés nyűgje a legtöbb nőt már általános iskolában eléri. Ahogy megindulnak a kamaszodás buckás lejtőjén, úgy erősödnek meg a szőrszálak, aki pedig idősebb lánytestvérrel is meg van áldva, szépen lassan beleveti magát a sötét szálak eltávolításának különböző módjainak megismerésébe és elsajátításába. Akkor még az idősebbnek tűnni vágyás motivál mindent, hiszen a borotválkozás és egyéb szőrtelenítés olyan igazán felnőttes tevékenységnek tűnik.

Persze nem sokáig maradhatunk mi, nők ebben a kényelmes, gondtalan tudatállapotban, hiszen a szőrtelenítés lassan azért épül be a mindennapokba, mert így talán jobban tetszünk majd annak a bizonyos srácnak.

A tinikor különlegességéből a felnőttkor rutinjáig

Ahogy eltűnik lassan a kamaszkor gondolkodásmódja, a szőrtelenítés, mint megjelenésünket segítő eszköz marad jelen életünkben. Szépségápolásunk szerves részévé válik, akárcsak az arctisztítás, a hajformázás vagy a szájápolás. Nem beszélve arról, hogy a szőrtelenség érzése mámorító és önbizalomnövelő, valahogy minden nő egy kicsit többnek érzi magát tőle.

Míg az érzésben mindenki egyetért, a módszerek minden ház tájékán változnak. Van, aki anyja, nagyanyja technikájára esküszik, vannak, akik saját maguk tapasztalták ki a tökéletes módszert, míg olyanok is akadnak, akik kipróbáltak egy folyamatot, majd annál is maradtak. Hogy melyik a tökéletes? Nos, ebbe a vitába véletlenül sem kezdenénk bele, hiszen mindenki véleménye más. Egy dolog azonban biztos, vannak hosszabban és kevésbé hosszan tartó technikák.

Szőrtelenítés gyorsan – sima bőr a lehető legtovább

A szőrtelenítés mindenki életében egy apró nyűgöt jelent, amin a legtöbben szeretnek túlesni és a lehető legtovább élvezni hatását. Természetesen vannak, akik a borotva ősi erejére esküsznek, nekik azonban nincs sok idejük kiélvezni a szőrtelenséget, hiszen ennek hatása csupán néhány napig tart. A skála másik oldalán a végleges szőrtelenítés áll, ezt azonban nem mindenki engedheti meg magának.

Természetesen van a módszerek között két “arany középút” is, amik hosszabb ideig tartanak, mint egy átlagos borotválkozás. A szépségért azonban ezeknek a szintjén meg is kell szenvedni, ugyanis némi fájdalommal járnak. A legnépszerűbb módszerek egyike a gyantázás, sokan vannak, akiknek csak ez vált be.

Bármelyiket is választod, a lényeg, hogy ami beválik, azon ne változtass!