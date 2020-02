Méltánytalanul elhanyagolt konyhai gép: a páraelszívó

Ha a konyháról és elektronikai cikkekről van szó, akkor sok különböző készülék juthat eszünkbe: hűtő, mosogatógép, robotgép, mikró, kávéfőző. A felsorolásból azonban nagyon könnyen kimaradhat egy kifejezetten fontos elem: a páraelszívó.

A páraelszívók egy marginális helyen vannak a konyhai gépek rangsorában. Olyanok, mint egy lakásban a radiátor. Nem foglalkozunk vele, nem nézegetünk csicsás radiátorokat a lakberendezési magazinokban, mégis hozzátartozik a mindennapok kényelméhez.

Ebben az írásban egy kicsit körüljárjuk, jobban megismerhetjük a méltánytalanul elhanyagolt páraelszívókat.

Miért hagyjuk sokszor figyelmen kívül a páraelszívókat?

A páraelszívó szerepe nagyon fontos egy konyhában, hiszen segít megszabadulni a főzés utáni szagoktól, jobbá teszi a konyha levegőjét és megakadályozza a penész kialakulását.

Ennek ellenére könnyen előfordulhat, hogy a hiányát nem is realizáljuk. Nem azért, mert nem zavaró, csak egyszerűbb elsiklani felette. A konyhában úgyis kaja szagnak kell lennie, nem? Hát nem.

Sokszor természetesnek veszünk olyan kellemetlenségeket, amiket egy-egy okos kis berendezéssel elkerülhetnénk. Előfordul például, hogy poros a lakásod levegője, de már megszoktad. Viszont miután kipróbálsz egy légtisztítót, utána már egyértelmű lesz a különbség és nem is érted majd, hogy hogyan tudtál előtte létezni nélküle. A páraelszívók is ilyenek.

Elrejteni vagy büszkén szemlére tenni?

Sok konyhában található valamilyen kihúzható páraelszívó készülék. Ezek a lapos kis gépek becsusszannak a konyhaszekrény felső részébe és szinte észrevétlenek. Van aki eleve úgy tervezi meg a konyháját, hogy a páraelszívó rejtve legyen. Aztán, amikor használni kéne, akkor van, hogy már el is felejtjük, hogy ott van.

Természetesen ennek is megvan a létjogosultsága, hiszen helyet spórolhatsz meg vele és letisztultabbá teheted a konyhádat. Azonban nem feltétlen kell ennek így lennie.

Manapság már számos kifejezetten csinos páraelszívó készülék található a piacon. Legyen szó rusztikusabb konyháról vagy modern, minimalista dizájnról, mindkét stílus kedvelői találhatnak olyan gépeket, amiket nem kell majd rejtegetni.

Ezek a modellek igazi díszei lehetnek a konyhádnak és jelenlétük nem elvesz, hanem hozzáad majd a hangulathoz.

Páraelszívót beépíteni nem macerás?

Ha egyáltalán felmerül a probléma, hogy már megint a töltött káposzta szaga árasztja el a lakást, sokan akkor is ódzkodnak megkeresni a megoldást.

Elsőre azt gondolhatjuk, hogy ezek a gépek drágább kiadást jelentenek, de ez nem feltétlen van így. Manapság már tényleg szinte bárki megengedheti magának a belépő kategóriás modellek egyikét. Ha nem is csúcsszuper, dizájnolt masinát választasz, a kellemetlen szagoktól akkor is megkímélheted magad.

A másik gyakori kifogás, hogy a páraelszívókat be kell építeni és senki sem akar fúrni faragni. Szakembert hívni pedig természetesen drága.

A jó hír, hogy vannak olyan készülékek, amik egy belső szűrőn átvezetve forgatják meg a helyiség levegőjét, így anélkül teszik tisztábbá a konyha levegőjét, hogy kivezető csövet kellene építeni hozzá.

Érdemes odafigyelni a szűrők tisztántartására

Egy másik gyakori probléma a páraelszívók kapcsán, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni a karbantartásról.

Egy koszos szűrő hátráltatja a készülék effektív működését, a konyhába visszakerülő levegő sem lesz olyan tiszta, ráadásul egészségtelen is.

Szerencsére a legtöbb gépből egyszerűen kivehetjük a zsírossá vált szűrőt és bedobhatjuk a mosogatógépbe. Így aztán tényleg havi néhány perces munkával meg is oldhatjuk ezt a problémát.

Tiszta levegő, tiszta élet

A páraelszívókról sokan gondolják úgy, hogy csak a jellegzetes kajaszagtól lehet velük megszabadulni, ez azonban nem teljesen igaz.

Nem csak a szagokat semlegesíti egy ilyen készülék, de tisztábbá is teszi a konyha levegőjét. Természetesen nem olyan effektívek, mint egy légtisztító vagy légmosó, de a hatás érezhető lesz.

Amiről még könnyedén megfeledkezhetünk az a zsír. Biztosan neked is volt már olyan, hogy a tűzhely környékén elszörnyedve vetted észre, hogy a csempe és a fal is csupa zsír. Ha pedig beépített konyhaszekrény van a sütő felett, akkor érdemes kisétálnod és végighúznod rajta az ujjad. Kellemetlen meglepetés érhet.

Minden páraelszívó rendelkezik egy zsírszűrővel, ami csökkenti a fent említett koszok mennyiségét. Így tisztábban tarthatod nem csak a konyha levegőjét, de magát a konyhát is.

Találd meg a számodra tökéletes páraelszívót!

Ha végre elhatároztad magad, hogy megszabadulsz a zsíros étel szagoktól, akkor had segítsünk megtalálni a következő lépést.

Jó szívvel ajánlom figyelmedbe a Ralf.hu útmutatóját. Ebből minden apró részletet megtudhatsz a páraelszívókról és azok működéséről. Az írás segítségével meghatározhatod, hogy milyen típusra is lesz szükséged a konyhádba. Ha pedig már alaposan megismerted a páraelszívókat, akkor érdemes lesz ránézned az oldalon található termékajánlókra is, hiszen könnyen lehet, hogy valamelyik TOP páraelszívó rögtön el is nyeri majd a tetszésedet.

Tisztább levegőt minden konyhába!