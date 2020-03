Légy képben a mobiltokokkal!

Ha okostelefonodat védeni szeretnéd a külső hatásoktól, emellett a saját ízlésedre is alakítanád megjelenését, egy mobiltokra lesz szükséged. Viszont napjainkban már annyi különböző fajtát találsz minden egyes készülékre, hogy kis túlzással egyszerűbb megtalálni életed párját, mint a tökéletes tokot.

Hogy megkönnyítsük a dolgod, a Tok-Shop.hu közreműködésével most elkészítettük neked a Nagy telefontok határozót! Segítségével könnyedén eligazodhatsz majd a tokok tengerében, és játszi könnyedséggel találod meg a hozzád illőt.

Szilikon tok

Talán ez az a típus, amit senkinek sem kell bemutatni. Könnyű és rugalmas anyagból készült, ezért a felhelyezése is roppant egyszerű. Számtalan változata létezik, az átlátszótól, a színesen keresztül az extrém mintásig.

A szilikon vonalon belül külön altípust képviselnek az S-line tokok, melyeken egy hullámvonal fut végig hosszában, ez választja el egymástól a fényes és a matt részt. Azoknak ajánlott, akik többet szeretnének, mint egy teljesen sima egyszínű tok, ám a mintás változatoktól idegenkednek.

Műanyag tok

Szintén egy jól ismert, több fajtát is magába foglaló típus. Annyiban különbözik a szilikontól, hogy merev, kemény műanyagból van, de ugyanúgy sokféle színben és mintában megtalálható.

A választék itt is hatalmas: az outline tok hátulja átlátszó, csak az oldalt körbe futó csík színes. A liquid glitter tokban 2 réteg között csillogó folyadék található, igen látványos. A 360 fokos tok nem csak hátul, hanem elöl is teljesen körülöleli a készüléket, a két részből álló tokok pedig ideálisak az ívelt kijelzős okostelefonokhoz.

Flip tok

Ide sorolhatunk minden olyan fajtát, amelyet valahogy ki kell nyitni ahhoz, hogy hozzáférj a telefonodhoz. Létezik lefelé és oldalra nyíló változat, zsebekkel is rendelkező, pénztárcaként is használható típus, valamint olyan is, amin egy kis ablakon át becsukva is látható a kijelző egy része. Természetesen a szín és az anyag itt is többféle lehet.

Extrém tok

Végére hagytuk a legizgalmasabb fajtákat, azokat, amelyeket ugyan nem használnak széles tömegek, ám így is szép számmal akadnak rajongóik.

A 3D tok nem követi a telefon formáját, hanem valamilyen figura, például állatka alakja van. A fluffy tok szőrös, pihe-puha tapintású, általában lányok körében népszerű. A fából és bőrből készült prémium darabok letisztultak és elegánsak. A töltős tokokban egy beépített akkumulátor van, mellyel hosszabb üzemidőt érhetsz el. A bumper nem is valódi tok, csak egy keret, amely mindössze a készülék szélét védi.

Sportolóknak és az extrém körülmények kedvelőinek pedig ajánlott egy defender, azaz ütésálló, egy vízálló vagy egy karpántként hordható sport tok beszerzése.

Végül ejtsünk szót az univerzális tokokról melyek különlegessége, hogy nem készülékspecifikusak, azaz bármely mobilhoz használhatók.

Nos, te tudod már, milyen tokot szeretnél a mobilodra?