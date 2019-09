Kreativitás szabad szárnyakon

Az egyedi vicces felirattal, vagy céges logóval készített pólók, minden téren igen kedveltek. Vannak olyan vállalkozások, akik pólónyomással foglalkoznak, és vannak olyan cégek, akik azért vásárolják meg a berendezést, hogy saját alkalmazottaiknak vagy partnereiknek készítsenek logózott felsőket.

Szinte az elsők között jelentek meg a saját motívummal, vagy poénos mondatokkal ellátott pólók ajándékba. Az egyedi mintákkal, logókkal, szlogenekkel díszített ruházatot viselők összetartozását mutatja. Sok vállalkozás ezért látja el a munkaruhákat saját cégérrel. Az ilyen egyedi ajándékokat textilnyomtató segítségével készítik. Nekünk csak a mintát kell kitalálnunk. Ha digitális pólónyomtatást választunk, akkor percek alatt kerülhet kedvenc fényképünk egy rövid ujjú felső elejére.

A textilnyomtatás technikája

A legelterjedtebb és legmodernebb eljárás, amivel pólódekorációt készíthetünk, az a szublimációs nyomtatás. A minta egy speciális papírra kerül, majd az magas hőfokon, erős nyomással kerül fel a textiltermékre. Plusz felület nincs, mivel csak a festék kerül át az anyagra.

Az eljárás nagy előnye, hogy mivel nincs plusz felület, így az anyag légáteresztő képessége megmarad, a nyomatminőség kiváló, rendkívül tartós, nem kopik, és még mosógépben is mosható. Nem csoda, hogy a legkedveltebb eljárások egyike. A pólónyomtató gépek árai különbözőek és az is változik, hogy egy-egy konstrukcióhoz mi tartozik.

A pólónyomtató ára rövid időn belül megtérül, ezért érdemes ilyen masinát beszerezni, ha saját ötleteinket szeretnénk pólókra tenni, vagy nagyobb mennyiségben szeretnénk logózott felsőruházatot készíteni.

5 cég, akik bevállalták

A vicces feliratú pólók nem csak a kamaszok vagy felnőttek kedvenc ruházata. Sok vállalkozás csecsemők, kisgyermekek számára készít feliratos ruhákat, mint például az Emke Szerkó, vagy a Kinga. Ezek a feliratok sokszor humorosak, vagy éppen egy-egy fontosabb eseményre, mint az első születésnap, vagy a bölcsőde-óvoda kezdete, készülnek. A családi, mókás felsők úgy vannak megtervezve, hogy közösen viselve bohókásak legyenek és a családi összetartást jelképezzék. Ők előre megtervezett pólókat árulnak, abból lehet választani.

Van olyan lehetőség, például a Kreativátornál, vagy a Letmikronál, ahol mi magunk meg tudjuk tervezni, hogy mi legyen a felsőnkön. Kiválaszthatjuk a póló színét, a képet, ami lehet a tervező által megadott, vagy saját képfeltöltés. Ha ez megvan, akkor írhatunk hozzá szöveget és már nyomtatható is a minta. A Pamutlabornál is van arra lehetőség, hogy a nagyon szellemes vagy népszerű sorozatokat ábrázoló, mintás pólók mellett saját elképzelésünket is megvalósítsuk.