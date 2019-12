Környezetbarát kozmetikumok, avagy hogyan ápoljuk tudatosan megjelenésünket

A szépségipar évente közel 120 milliárd csomagolást állít elő, aminek nagy része nem újrahasznosítható. Kutatások szerint a vásárlók mindössze 44 százaléka helyezi előtérbe az környezetkímélő produktumukat.

A MAKEUP szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy ezáltal évente közel 8 millió tonna kerül az óceánokba. Az emberiség tesz lépéseket ez ügyben, például sokan szelektálják az élelmiszer maradványokat. Stephen Clark elmondása szerint a fő probléma a következő: mivel a konyhában általában külön szemetes van a nem és az újrahasznosítható hulladékok számára, így a fürdőszobában általában már nincs is szemetes, vagy csak egy darabot tartanak az összes hulladékra. A kozmetikai kiszerelések többnyire különböző anyagokból készülnek, ezért más módon kell megsemmisíteni.

Vásároljon megfontoltan!

Minden előre tett lépés hasznos a környezet és az emberiség számára. Gondoljunk bele, mennyi múlik a mindennapos rutinszerű mozzanatokon. Valójában nagyon sok, mert ezzel az óvatlansággal termelünk egyre több felhasználhatatlan hulladékot. Az áruházak polcairól válasszunk műanyag fólia nélküli termékeket. Hordjunk magunknál vászontáskákat, amik egyrészt pénztárcabarátok – egyszer kell beszerezni azokat -, másrészt szükségtelen a pénztárnál felesleges tasakokat kérni.

Honnan tudjuk, mi újrahasznosítható?

A műanyag kiszereléseken gyakran láthatunk körkörös egymásra mutató nyilakat, amelyek háromszögre hasonlítanak. Ez bizonyítja a csomagolás lehetséges újrahasznosítását. A forma a közepén egy szám található, ami megkülönbözteti a termékeket gyantatartalmuk alapján. A hulladékfeldolgozó üzemek így tesznek különbségeket a palackok között, ugyanis befogadóképességük a legtöbb esetben eltérő.

Milyen kozmetikumok feldolgozása lehetséges?

Erre a kérdésre nincs tökéletes válasz, hiszen mint említettük a cikk elején, a vállalatok különböző hulladékokat fogadnak el. Általános szabály viszont, ha a készítmény üvegből vagy műanyagból készült, azt újra lehet hasznosítani.

A HDPE (sűrű polietilén) az egyik leggyakoribb anyag, rendkívül erős és hatékonyan ellenáll a nedvességnek. Körülbelül -50 °C és +90 °C közötti hőmérsékleti expozíciónak van kitéve, így ellenállóbbá válik az éghajlatváltozásnak is. Könnyen újrahasznosítható. Ehhez hasonlóan a PET (Polietilén-tereftalát) is könnyű és viszonylag tartós, azonban tisztább és sokféle színben kapható, például kobaltkék vagy borostyán, de kristálytiszta is gyakori.

Az üveg csomagolás az egyik legközkedveltebb, mivel nagyon sok méretben, formában és színben kapható, ráadásul könnyű feldolgozni. Vannak azonban újdonságok is a kozmetikai piacon, mint a PLA műanyag, ami biológiailag lebontható, vagy a PEFC tanúsítvánnyal rendelkező fa csomagolások. Ezek drágábbak, azonban sok márka fából készült edényeket, üveglapokat, parfüm tartályokat állít elő.

– Távolítsa el a fémes rugókat, amelyek az applikátorban találhatóak és az adagolást segítik elő. Ezeket külön szükséges feldolgozni.

– Használja ki maximálisan a készítményt, hiszen maradványokkal az alján visszautasítják.

Mit nem lehet újrahasznosítani?

Sajnos egyelőre kérdéses a szempillaspirálok és a szemhéjfesték paletták felhasználási módja. Ez egy bonyolult feladat, hiszen tükörrel, mágnesekkel és még bármi mással lehetnek ellátva. Továbbá a körömlakkok kérdése is vitatott, hiszen az üveg toxinokat tartalmazhat. Ugyanez vonatkozik a sminkecsetekre is. Ezeket az általános kukába kell dobni, mert szinte lehetetlen alkotóelemeire bontani.

Ügyeljen környezetére, hiszen minden szelektált hulladékkal egy lépést tesz előre a bolygónk megmentéséért!