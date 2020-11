Konténeres sittszállítás a XXI. kerületben

Ebben a cikkben leírunk számodra minden fontos és hasznos infót, amelyre szükséged lesz Csepelen, ha konténeres sittszállítás mellett döntenél. Legyen szó akár csak pár köbméter vagy több tíz köbméter sittről vagy egyéb hulladékról, jó választás a konténeres szállítás.

Sokan úgy gondolják, hogy csak sittet lehet szállítani konténerrel, pedig közel sem. Vállalnak zöldhulladékot, vegyes háztartási hulladékot és a lomtalanításra szánt tárgyak elszállítását is. Jelenleg is számtalan építkezés folyik Csepelen, melyek nagy részén jelenleg is konténerrel oldják meg a törmelék és hulladék elszállítását. Egy bevált, több évtizedes múltra visszatekintő hulladékszállítási módról van szó, ami neked is jól jöhet.

Van hova tenni a konténert?

Két lehetőséged van: saját telekre helyezteted a konténert (ha elfér) vagy közterületre. Nyilvánvalóan az első az egyszerűbb, de persze megoldható az utóbbi is.

Beszéljünk Csepel közterület-használati lehetőségeiről. A kerületben az infrastruktúrális adottságoknak köszönhetően A/B/C kategóriába sorolták a közterületeket. Mindhárom kategória más-más közterület-használati díjjal rendelkezik, de mindháromhoz közterület-használati hozzájárulás szükséges.

Ezt a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az önkormányzat ügyfélszolgálatán a közterületi ügyintézőnek kell beadni. Majd a kérelem kapcsán a hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt hatósági eljárás keretein belül.

A konténer megrendelése előtt ezeken menj végig

Fent már taglaltuk a konténer elhelyezését, de még nem beszéltünk meg mindent. Meg kell ugyanis tervezni, hogy ha saját telken lesz a konténer, hol jut be a konténerszállító, befér-e egyáltalán. A konténerszállító járművek helyigénye általában: kb. 2,8 méter széles és kb. 3,8 méter magas sáv. Ezzel a szélességgel és magassággal már nem lehet gond.

Nagyjából határozd meg, hogy mekkora konténerre van szükséged, csak ezután rendelj. Fontos, mert meg fogják kérdezni, hogy mekkorára van szükséged. Ráadásul ha kezdő tippelő vagy e téren, akkor inkább eggyel nagyobbat kérj, hogy biztos beleférjen minden. Ha több tíz vagy több száz köbméternyi anyagot kell elszállítani, akkor a legnagyobb konténerből rendelj többet, úgy a leggazdaságosabb. Mindenképp profi konténerszállítót válassz, akinek sok éves tapasztalata, nagy flottája van, és gyors, szakértő, mint a fenti linken elérhető Konténer Guru.

Határozd meg, hogy milyen típusú hulladékot fogsz elszállíttatni. Sitt (pl.: vakolat, tégla, cserép, stb.)? Zöldhulladék (lebomló, élő, növényi részek, pl.: levelek, ágak, stb.)? Vegyes háztartási hulladék (veszélyes hulladék nélkül vegyesen, ami nem szelektív, de keletkezik a háznál)? Lom (pl.: bútordarabok)?

Végül rendeld meg

Lehetőleg időben add le a rendelésed, akár napokkal előtte, a pontos cím megadásával, így garantáltan időben meg fog érkezni a konténered.