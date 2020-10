Klímák a klíma ellen – a légkondicionálók környezeti hatásairól

Ameddig régebb csak irodaházakban, modernebb lakásokban találkozhattunk klímaberendezésekkel, addig mára már jócskán nőtt ezeknek is a népszerűsége.

Egyre többen döntenek úgy, hogy otthonukat, életterüket komfortosabbá teszik légkondicionálók beszerelésével, amik most már nemcsak hűtésre, de fűtésre is alkalmasak. Egyes berendezésekkel a klíma fűtésre is rásegíthetünk, így pedig csak nő azoknak a háztartásoknak a száma, ahol szinte egész évben működtetik a légkondit. Ugyan a mai, korszerűbb berendezések már nem fogyasztanak annyi áramot, mint elődeik, de még mindig túl sokat „esznek” ahhoz, hogy szemet tudjunk hunyni környezetvédelmi szempontból felettük.



Mi a helyzet a nagyvilágban?

Néhány évvel ezelőtt készült egy alapos tanulmány, amiből sok mindenre fény derült. A téma természetesen a légkondicionálók térhódítása és hatása környezetvédelmi szempontból. Bár alapvetően ez a tengerentúli térséget érinti, mégis levonható belőle ilyen-olyan konzekvencia.

A következő 30 évben a légkondicionáló berendezések teszik majd ki a világ energiaszükségletének jelentős részét – derült ki a tanulmányból. Az Egyesült Államokban 2009-ben a lakosság 90 százalékának volt légkondicionáló berendezése, ez pedig az ország teljes energiahasználatának 6 százalékát vitte el akkor. Azonban az elviselhető hőmérséklet megteremtésének is ára van. Az Egyesült Államokban a klímaberendezések évente 100 millió tonna szén-dioxidot termelnek, és néhány tudós szerint nagyban hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Egy ördögi kör kezd kialakulni, hiszen az egyre melegedő bolygó miatt egyre többen szerelnek be klímát, ezzel viszont még melegebb lesz a külső hőmérséklet, tehát az emberek még több klímaberendezést vesznek majd. Habár ebből a körből teljes kiút nincs, remény mégis akad.

A mai klímák már környezettudatosabban működnek

Mivel a környezetvédelmi előírások időről-időre egyre csak szigorodnak, ezért ezekhez kellett a gyártóknak a klímaberendezéseket is igazítaniuk. A klímatechnika hőhordozóként úgynevezett halogénezett szénhidrogéneket, vagyis freonokat használ. Korábban az R-11 és az R-12 voltak elterjedtek, ezek ma már nem kaphatóak, helyettük olyan hosszú távon is környezetbarát megoldások kerültek alkalmazásra, amelyek nem károsítják a környezetet.

Az inverteres klímák napjainkban a leginkább keresettek, mert energiatakarékosan szolgálják a kellemes belső mikroklíma megteremtését. Ugyan nem kapcsolnak ki és be, mint a hagyományos on/off készülékek, de a helyiség pillanatnyi hőmérséklete alapján szabályozzák működésüket, és így jelentősen kevesebbet fogyasztanak.

Napjainkban, amikor egyre több szó esik a fenntartható fejlődésről, nem mindegy, milyen készülékeket használunk a mindennapokban. Vásárláskor olyat kell vásárolnunk, amivel minimalizálható a felhasznált elektromos áram, így sokat tehetünk azért, hogy az utánunk következő nemzedékeknek is jusson majd energia, s nekünk se kelljen lemondanunk a klíma használatáról sem nyáron, sem télen.