Magyarország méltán híres történelméről és kastélyairól, amelyek mára már kastélyszállókként üzemelnek. Népszerűségük azért is töretlen, mert a történelmünk egy darabkáját tapasztalhatjuk meg, ha eltöltünk néhány csodálatos éjszakát ezeken a fantasztikus szállásokon. Persze ehhez az is hozzájárul, hogy a hazai kastélyszállók sokkal szívélyesebbek mint a személytelen hotelszobák. Ráadásul sokkal több programmal is kedveskednek ezek a szolgáltatók, mint a hotelhálózatok.

Azok a vendégek, akik már valaha is megfordultak egy kastélyszállóban, úgy emlékeznek rá, mintha egy előkelőségként bántak volna velük. A hölgyek igazi királynőként, a férfiak pedig nemes úrként élvezhetik azokat a napokat, amiket ezeken a mesés helyeken eltöltenek. Ezeknek a történelmi helyeknek a falai a régi idők történeteit mesélik el számunkra, miközben tökéletes kikapcsolódást és felejthetetlen élményeket kínálnak az egész családunk számára. A kastélyszállók egyaránt várják a szerelmes párokat egy romantikus, kettesben töltött hétvégére és a kisebb-nagyobb családokat gyerekekkel együtt is. Ezt kínálják a kastélyszállók a Dunántúlon Akárcsak Magyarország más részein, a Dunántúlon is számtalan minőségi, nagy múltú kastélyszálló található, ahol mindig a vendég a legfontosabb. A mesebeli világ, amibe egy kastélyszálló kalauzol bennünket, már a kapun betérve is magával ragad bennünket. Rendszerint óriási udvarral, történelmi filmek helyszíneit idéző küllemmel és múltidéző külsővel találkozunk ha betérünk. Az időutazás hihetetlen világa tárul elénk, ami visszakalauzol bennünket a grófok, a nemesek és a királyok korába. Ma már bárki megtapasztalhatja azokat a kényelmi funkciókat és kiváltságos lakosztályokat, amelyeket egykoron csak az elit réteg élvezhetett. A szolgáltatók ezt igyekeznek minden modern eszközzel még komfortosabbá tenni. Egyes helyek medencével, wellness részleggel és svédasztalos étteremmel teszik tökéletesebbé az ott töltött időt. Rendszerint díjmentes internetet és TV használatot is kínálnak ezekben a szállodákban a vendégek számára. Pihentető kikapcsolódás Tolna megyében Az év eleji hajtásban könnyen befásul az ember. Ezért sokan már a tél végén vagy a tavasz elején is beiktatnak egy-egy hosszú hétvégés pihenést. Ha szeretnénk elszabadulni a nagyváros zajától és tiszta levegőt lélegezve, minden érzékszervünket elkényeztetni, akkor látogassuk meg a Fried hotelt Simontornyán. A Tolna megyei Fried Kastélyszálló, egy Balaton környéki, csendes városkában, egy több hektáros birtokon helyezkedik el. A francia kastélypark és az őt körül ölelő szőlődombok, erdők és fák igazán nyugodt környezetet biztosítanak a kikapcsolódásra vágyó vendégek számára. A kastélyszálló vendégei választhatnak, hogy romantikus, elegáns szecessziós stílusú vagy modern szobát szeretnének-e. A szálloda saját borospincével és külön bográcsozásra és grillezésre szánt terasszal is rendelkezik. Az úszómedence, a pezsgőfürdő, a szauna, a gőzkamra és a fitnesz-terem pedig csupán csak néhány a kényeztető szolgáltatásaik közül. A kicsik számára játszótér és állat simogató teszi kellemesebbé az itt töltött időt, de lehetőségünk van a közös kerékpár- vagy gyalogtúrára, íjászatra, biliárdozásra vagy akár horgászatra is a környéken. Akárcsak a legtöbb Dunántúli kastélyszálló, a Fried Kastélyszálló is egész évben várja a pihenni és szórakozni vágyó vendégeit.