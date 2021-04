Játékok, amelyek fejlesztik a gyerek képzelőerejét

Manapság szülő legyen a talpán, aki meg tudja állni, hogy ne vegyen meg minden új játékot, amire a gyerek rámutat, főként, hogy a fogyasztói társadalom reklámjai mesterien “bújtják fel” erre a kicsiket. A sok játék aztán a szoba sarkában vagy a szekrény mélyén köt ki, és az sem biztos, hogy a gyermekünk fejlődését szolgálta egy percig is.

Pedig a játék komplex dolog, fejleszti a készségeket, megtanít használni a fantáziát és a kreativitást, ösztönzi a gyereket, hogy gondolkodjon, de akár a társas kapcsolatokban is fejlesztheti. Egy megfelelő játék tehát csodákra képes, hiszen a gyerekek a játékokon keresztül képezik le a valóságot, gyakorolnak be dolgokat, vagy sajátítják el az együttműködést, esetleg megtanulják, mi a kudarc és persze a nyertes helyzet.

A szülő számára az a nyertes helyzet, ha képes tudatosan válogatni a játékoknak, és úgy nevelgeti gyermekét, hogy az azt is el tudja fogadni: nem kaphat meg mindent. A játékok közül a legfontosabbak a készségfejlesztő szórakozások, illetve az olyan dolgok, melyek ösztönzik a gyermek képzelőerejét, kognitív funkcióit.

Az ovisok már sokféle “jó” játékra nyitottak

Szerencsére ma már rengeteg féle játék közül válogathatunk, azonban fontos figyelembe venni a gyermek életkorát, mielőtt felvásároljuk a legközelebbi játékbolt teljes kínálatát. Érdemes például a játék webshopokon található leírásokat, véleményeket elolvasni és informálódni néhány játékról, mielőtt megvásároljuk őket.

3 éves kortól például már a festékek, gyurmák és a rajzeszközök is nagyszerűen lekötik a kicsiket, hiszen fantáziájuk egyre színesebb, és egyre jobban szeretik kifejezni kreativitásukat. A finommotorika fejlesztése és a gondolataik kifejezésének segítése alapvető, ezért ilyen játékokat érdemes tartani a gyerekszoba polcán.

4-5 éves kortól már besegítenek a logopédiai játékok, a puzzle-k, az egyszerűbb társasjátékok, a sporteszközök és nagyon szeretik a jelmezeket is. A nagycsoportos illetve iskola kezdő lurkók fantáziája elképesztően élénk, szívesen bújnak más karakterek bőrébe és találnak ki maguknak egy elképzelt világot mindenféle csodás történettel.

6 éves kortól már válogathatunk az iskolára előkészítő, a logikai és a kártyajátékok között is a játékboltokban. Egy ekkora gyerek már mesterien kezeli a technikát, az okostelefont és a tabletet. Talán ügyesebben, mint maga a szülő. Ezért csínján kell bánni ezekkel, de a fejlesztő digitális játékok azért nagyon is jól beilleszthetők. Ráadásul a mai fiatalok figyelmét könnyebb is lekötni vele. De ne vigyük túlzásba!

Központban a képzelőerő

A gyerek életkora figyelembe kell venni a személyiségét, a képességeit és az érdeklődési körét is. Persze vannak általános életkori sajátosságok, minden gyermek eltérő ütemben fejlődik, és más dologban tehetségesebb. Ne erőltessünk semmilyen játékot, ha az nem élvezet a gyermek számára, hiszen nemcsak a fejlesztés a szempont, hanem a játék öröme is.

A gyermek önmaga is csodákra képes, ha hagyják, hogy kibontsa képzelőerejét, gondolatban feltérképezze a világot, és épp ezért fontos, hogy engedjük unatkozni is! Az unalom mindig kreativitást szül, ami végső soron a gyermek javát szolgálja, Talán nehéz lesz az első pár alkalommal elviselni a hisztit, hogy most nincs neki semmilyen program felkínálva, de érdemes kitartani, mert ő maga is gyorsan rá fog jönni, hogy a fantáziája egy olyan fegyver, amivel boldogabbá teheti az életét.

A képzelőerő fejlesztése ráadásul egy “olcsó” mulatság, mert megvalósulhat ceruzákkal, a meglévő játékfigurákkal, jelmezekkel, zsírkrétával, párnákból kuckó építésével, az udvaron némi sárral vagy gallyakkal. Hagyjuk a gyereket gyereknek lenni!