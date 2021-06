Ismét keresik Magyarország legvirágosabb településeit!

Idén 28. alkalommal rendezik meg a Virágos Magyarország versenyt. 2021-ben újra a települési önkormányzatoké a főszerep, de a tavalyi sikert követően ismét meghirdetik a lakossági pályázatot is, ahol a legvirágosabb balkonok és előkertek versenyeznek egymással.

A Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség 2021 tavaszán 28. alkalommal hirdeti meg környezetszépítő versenyét, amelyre június 15-ig várják a pályázatokat.

Idén még fontosabbak a települések ápolt terei

A felhívás idén újra elsősorban a települési önkormányzatoknak szól. „Tudjuk, hogy az elmúlt hónapok a vírus elleni védekezésről szóltak, amely az önkormányzatoktól is komoly erőfeszítéseket követelt meg. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy sok-sok településen továbbra is szem előtt tartották az élhető, gondozott közterületek fontosságát” – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, aki szerint most, hogy a belföldi turizmus egyre nagyobb népszerűségnek örvend, még fontosabb, hogy ápolt, zöld és virágos terek és parkok fogadják a látogatókat.

Újítások a nevezésben

Az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyén a települések értékelése a már megszokott versenyszabályok és bírálati szempontok alapján zajlik majd, viszont a kétezer fő feletti közösségek akár online is nevezhetnek egy bemutatkozó anyag segítségével. Újdonság továbbá, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel idén a pályázók tematikus nevezésekkel is részt vehetnek a megmérettetésen – egy parkkal, egy térrel vagy egy iskolaudvarral is.

A két éve megkezdett hagyományt folytatva, a határon túli magyarlakta települések is nevezhetnek a versenybe. Idén az erdélyi települések mellett már Kárpátaljától a Vajdaságig, vagy a Felvidéktől Ausztriáig minden régióból pályázhatnak közösségek.

Egyéni nevezéseket is várnak

Újra megmutathatják magukat az amatőr kertészek is. A tavalyi sikert követően a Magyar Turisztikai Ügynökség ismét meghirdeti a nagyközönség számára szóló Virágos balkonok, virágos előkertek versenyt. A nyerteseket a neves kertészeti szakemberekből álló szakmai zsűri dönti el, és a Facebook közössége kiválaszthatja majd kedvenceit.

További információ:

www.viragosmagyarorszag.hu

facebook.com/viragosmagyarorszag

www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu