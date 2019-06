Ismerkedjünk meg a Brit szárazeledelekkel

Brit Care Fresh kategóriába már azon speciális szárazeledelek tartoznak, amelyek összetevői óvják a kutyák egészségét a negatív környezeti hatásoktól. Itt is széles spektrumon mozognak az alapanyagok: különféle halak, vadak, válogatott zöldségek és gyümölcsök, melyek rostokban gazdagok, tele vannak vitaminokkal és nyomelemekkel.

Brit Prémium választéka szintén hatalmas, az ár-érték arányban rendkívül kedvező, nincs szükség arra, hogy lemondjunk a minőségről, a mennyiségről, mert túl van árazva a termék. A Brit Prémium esetén is a főszerep az egészségé, emellett az ízvilágra is nagy hangsúlyt fektettek a gyártók. Itt figyelembe vehetők az olyan szempontok is, mint hogy a kutyusunk épp vemhes, netán már szoptat-e?