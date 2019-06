Irány a vízpart, eljött a vízálló órák ideje!

Végre magunk mögött tudhatjuk az esős májust, reménykedhetünk a jó időben, hogy lehet végre strandolni, vízparton sütkérezni, búvárkodni, vitorlázni. Ráadásul mindehhez az óránkat sem kell levennünk!

Ugyanis egyre több, szebb, sportosabb, elegánsabb – kinek mi a preferenciája – vízálló karórák közül választhatjuk ki a nekünk leginkább tetsző típust. Sőt, most már sokféle cuki vízálló óra van gyerekeknek is színes, szilikon szíjjal. Tehát a vízálló karórák kínálata borzasztóan nagy már!

Mit jelent a vízállóság?

Általában a sima, mezei karórák egyáltalán nem vízállóak, sőt, a cseppállóságuk sem túl magas, azaz, ha a kezünkön órával tusolunk vagy fürdünk, annak az óra szempontjából nem lesz jó vége.

A cseppállóság a ráfröccsenő vízzel szembeni ellenállóságot jelenti, a 3ATM, azaz 3 Atmoszféra jelölés egy órán még ezt a kategóriát jelenti. Az 5ATM vízállósági órákkal már lehet úszni, meg fürdeni-zuhanyozni, de hosszú órákat ne töltsünk benne a vízben.

A 10ATM már azonban biztosan vízálló óra. Aki ilyet választ magának, az biztonsággal könnyű búvárkodhat, csúszdázhat és csapódhat be a medencébe, ezt a nyomást mindenképp kibírja még az órája.

Vannak a speciális, hajózáshoz is alkalmas vízálló órák, amelyek akár 200, sőt 300 méterig is vízállóak, azaz ellenállnak a víznyomásnak.

Méter, ATM vagy bar?

Melyik jelölést kell keresni egy órán? A háromféle paraméterből az egyiket mindenképp!

A lényeg, amire emlékezzünk, hogy ami 30 méterig vízálló, azaz a 3ATM és 3 bar jelölésű óra, és csak a fröccsenő víz ellen véd. Ami már használható egy könnyedebb strandoláshoz az a 100 méter, 10ATM, 10 bar jelölésű vízálló óra. Ami már a tuti biztos kategória, az továbbra is a 20ATM vízállósági szabványnak megfelelő órák.

Természetesen vannak a durvább órák is, amelyek kifejezetten mélytengeri búvárkodáshoz ajánlanak, ezek 1000 sőt 3000 méterig is bírják a strapát. Ezeknek a modelleknek persze az ára is durvább, ezen ne lepődjünk meg! Ami fontos, hogy ezek a szabványok a vízálló órák újonnan megvásárlása esetén értendők. Ha az óránk már sokéves, akkor az ellenállósága várhatóan csökken valamennyivel, erre mondják, hogy már nem olyan, mint újkorában!