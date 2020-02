Hozd magad formába az új évben

Vészesen közeledik az esztendő vége és ezzel együtt az újévi fogadalmak ideje is. Az egyik leggyakoribb terv természetesen a fitneszhez köthető. Legyen szó fogyásról vagy izomépítésről a nyári strand test elérése sokunk listáján szerepel.

Az alábbi írásban egy kellemes edzésformát mutatunk be és adunk néhány tippet is, hogy hogyan koronázza siker a terveidet.

A futás, mint edzésforma

Manapság már millió különböző testmozgás közül választhatunk, ez a régi klasszikus azonban a mai napig megőrizte vezető szerepét. Nem véletlenül.

A futásnak számtalan pozitív hatása van a testünkre. Erősíti a csontokat, az állóképességet és az izmokat is, emellett pedig szuperül leadhatod vele az esetleges súlyfelesleget is.

Nagy előnye, hogy fokozatosan növelhető a nehézsége és szinte bárki gond nélkül elkezdheti. Ha már egy-két perc futástól is kifulladsz, akkor is kiegészítheted a kezdeti edzéseket egy kis sétával. Később a kocogástól, a sprinten keresztül a maratonig, a határ csak a csillagos ég.

Mire lesz szükséged a futóedzéshez?

Pozitívum még a futással kapcsolatban, hogy szinte teljesen a pénztárcádhoz igazíthatod az edzést.

Ha nem akarsz túl sokat költeni, akkor felvehetsz egy régi tréningnadrágot és egy szakadt edzőcipőt is. Nincs szükséged drága edzőtermi bérletre sem, hiszen rengeteg lakótelepen találhatsz már futópályákat, de akár a patakpartra vagy egy közeli parkba is kikocoghatsz.

Amire mindenképpen érdemes odafigyelni, az a futócipő. Eleinte még megúszhatjuk a régi tornacipőnkkel is, de később mindenképpen érdemes egy jobb minőségű surranót beszerezni. Ez segít majd megvédeni az ízületeinket és elkerülni az esetleges sérüléseket.

Igazából itt véget is érhetne a szükséges tárgyak listája. Azonban ha igazán komolyan akarod venni az edzés és az újévi fogadalmadat, akkor érdemes lehet ennél tovább mennünk.

Teljes gázzal a jobb alakért

Az újévi tervekkel általában nem a kezdeti lelkesedés a probléma, hanem az, hogy hosszú távon hogyan tudjuk magunkat motiválni.

Ennek az egyik legjobb módja, ha növeljük a tétet. Ha nincs vesztenivalód, akkor sokkal könnyebben mondod azt, hogy kihagyod az aznapi edzést vagy megeszel egy zacskó csipszet.

Ha viszont igazán komolyan szeretnéd venni az egészet és végre tartanád magad az elhatározásodhoz, akkor érdemes lehet többet lerakni az asztalra. Mégpedig pénz tekintetében.

Beruházol egy drágább futócipőre, egy egész éves edzőtermi bérletre vagy akár egy személyi edzőt kifizetsz. Ebben az esetben már jóval több veszítenivalód van, mintha csak úgy lemész a telepen kocogni. Itt már igazi tétet raktál meg, amiből szeretnél is viszont látni valamit.

Az emberi agy úgy működik, hogy jobban motiválja az esetleges veszteség elkerülése, mint az esetleges nyereség elérése. Ha eléred, hogy úgy érezd, hogy sokat veszítesz azzal, ha abbahagyod az edzést, akkor nyert ügyed van.

Hogyan maxold ki a futóedzéseket?

Egy szó: futópad. Természetesen ezek a masinák elérhetőek az összes edzőteremben, így akár ott is használhatod őket. Ha viszont végre elhatározod magad és azt mondod, hogy all-in, akkor érdemes lesz beruháznod egy saját gépre.

Ez egy egyszeri nagyobb kiadás lesz, de azért mégsem kell majd eladnod az elsőszülötted lelkét érte. Szerencsére a karácsonyi időszak is remek alkalom lehet arra, hogy a rokonság összedobja a gép árának egy részét.

Na de miért is a futópadok az futóedzés koronázatlan királyai?

Ezek a készülékek kényelmesebbé és biztonságosabbá teszik az edzést. Megóvják az ízületeidet, amiért hosszútávon hihetetlenül hálás leszel majd. Számos különböző edzésprogram közül választhatsz, ami tovább javítja majd a hatékonyságot.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az otthonod kényelméből edzhetsz majd. Sokaknál a legnagyobb akadály az edzések terén, hogy elinduljanak a terembe. Ezt a lépcsőfokot teljesen ki is törölheted az életedből, így nincs többé kifogás.

A megfelelő futópad kiválasztása egy művészet

Nem egyszerű azonban a választás, ha futópad vásárlásra adod a fejedet. Rengeteg különböző modell található a piacon és laikusként kifejezetten nehéz eligazodni közöttük.

Tovább ront a helyzeten, hogy az árakban is hatalmas különbségek lehetnek. Találhatsz már néhány tízezer forintért is gépeket, de akár milliós nagyságrendben is.

Emiatt érdemes vásárlás előtt egy utánaolvasni a témának. Jó kiindulási alap Ralf futópad vásárlási útmutatója. Ebben mindent információt megtalálsz, hogy milyen futópadot érdemes vásárolnod.

Készen állsz az álomtest elérésre?

Mindegy, hogy edzőterem, otthoni futópad vagy a park mellett döntesz végül; a legfontosabb, hogy mindig megőrizd a motivációdat.

Kezd kicsiben, így nem égsz majd ki és fokozatosan növeld az edzések nehézségét.

Az is sokat segíthet, ha megkéred néhány barátodat vagy családtagodat, hogy kezdjenek el veled egyszerre edzeni, esetleg számolj be nekik, hogy mikor hogy haladtál. Biztos, hogy szívesen segítenek majd.

Eredményes edzést kívánunk neked 2020-ra is!