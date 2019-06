Hogyan takarékoskodjunk fájdalommentesen?

Közeleg a nyár, és ilyenkor szinte mindenki szeretne elmenni vakációzni. Ha még nem gyűlt össze e célra a pénz, lássuk, hogyan gyűjtögethetnénk; avagy hogy tehetünk félre könnyen, egyszerűen a következő – akár téli – nyaralásunkra.

Ne sanyargassuk magunkat

A szakértők szerint az egyik legnagyobb gond az szokott lenni a megtakarítással, hogy költésre, vásárlásra alapozott világunkban fájdalmasnak érezzük, ha visszafogjuk magunkat anyagilag. Ezért a túlzásba vitt takarékoskodás ugyanúgy nem működik, mint a nulldiéta a fogyókúrák terén.

Hogy ne érezzük áldozatnak magunkat, időnként engedélyezzünk egy kis költekezést. Persze ilyenkor ne azt a nagyon szép autót vegyük meg, ami ki van állítva a pláza előcsarnokában, hanem vegyünk például egy jópofa mobiltokot, vagy fitneszbérletet.

Csak arra költsünk, amire szükségünk van

A mindennapokban nagyon könnyen kifolyhat a pénz a kezünkből. Azok a helyek, ahol gyönyörű környezetben csupa drága dolog sorakozik egymás mellett, igazi impulzív vásárlás-csapdák.

A legegyszerűbb, ha ilyen helyekre nem megyünk, amennyiben hajlamosak vagyunk könnyen kiadni a pénzt.

Sokat segít az is, ha nem megyünk fel webshopok oldalaira még nézelődni sem. Online egyébként sokkal könnyebben költ az ember nagy összeget, hiszen nem szembesül magával a pénzzel tárgyi valójában. Pusztán csak ugrik egyet az egyenlegünket jelző szám a képernyőn – kisebbre.

Pénzváltás? Csak a legjobb árfolyamon

Minden szolgáltatásnál érdemes időnként körülnézni, van-e esetleg jobb, mint amit használunk. Így tudjuk megkeresni a legolcsóbb, legmodernebb, ‘fapados’ ajánlatokat.

Igaz ez a pénzügyi szolgáltatásokra is. Bankszámlák terén például két évente érdemes körülnézni.

Igazi pénznyelő lehet a deviza váltás: például ha euróban kapunk fizetést, de forintban költenénk el. Könnyen veszíthetünk nagy összeget akkor, ha a bankokra bízzuk a pénzváltást. Ha nem szükséges, ne tartsunk fenn banki devizaszámlát. A külföldről érkező, vagy oda küldött pénzek mozgatására, átváltására a pénzküldő szolgáltatások sokkal kifizetődőbb és átláthatóbb megoldást kínálnak.

A Transferwise weboldalán például minden utalással, váltással kapcsolatos költséget, a garantált árfolyamot, valamint az összeg megérkezésének időpontját is előre láthatjuk.

Ma már a nem forint alapú bankszámlára is vannak alternatívák. A Transferwise bankszámlájára például 15 féle devizában érkezhet a pénz, illetve kínálnak bankkártyát is, amellyel akár egy másik devizában fel is vehetjük ATM-ből az összeget.