Híres emberek, híres házai

Ha magunk elé képzeljük egy híres ember, celeb vagy sztár otthonát, valószínű, hogy legtöbbünknek egy kacsalábon forgó palota jut az eszünkbe, és nem is gondolnánk, hogy mennyi híres ember él fényűző villa helyett lakásban vagy egy normális családi házban.

Amerikában sem minden híresség él luxusban, annak ellenére, hogy megengedhetné magának. Jó példa erre Keanu Reeves, aki annak ellenére, hogy az egyik legjobban fizetett színész, mégis szerény életet él, és nem egy luxusvillában, hanem egy minimalista stílusú lakásban élni mindennapjait. Természetesen nem kell átszelnünk az óceánt, hogy olyan hírességet találjunk, akik hagyományos, és nem luxus házat alakítottak ki magunknak.

A hazai híres emberek között is akad jó néhány, akik inkább a letisztult és barátságos otthon kialakítására törekedtek, és nem a fényűzés volt a cél. Persze ez igazából ízlés kérdése, hogy ki mit szeret, vannak olyan luxusvillák, amiket a minimalista stílus jellemez, és olyan bárházi lakások, amik minden négyzetcentiméteréből süt a luxus. De hogy melyik híresség melyik oldalt képviseli az érdekes kérdés. Lássunk is példákat mindkét oldalon, melyik hazai és külföldi sztár él luxusotthonban, és ki szeretni a hagyományos megoldásokat.

Nem mindenki szeretni a fényt és a csillogást, avagy minimalista és letisztult sztárotthonok

A hazai híres emberek között is akad olyan, aki az otthonát nagyon egyszerűen és letisztultan rendezte be. Ráadásul a legtöbben nem is egy kastélyban képzelték el az életüket, hanem egy lakásban vagy családi házban. Jó példa erre Dukai Regina, akinek a lakása hófehér, egyszerű, bájos, minimalista, letisztult, csajos és imádni való. Bár egy életvidám és színes egyéniségről van szó, az otthonát mégis a visszafogottság jellemzi. Elsősorban a hófehér és ennek árnyalatai dominálnak, mégis egy barátságos és melegséget sugárzó lakásról van szó.

Hasonló elveket követ Azurák Csaba, ex-híradós is, akinek az otthona olyan, mit ő és a családja, sallangmentes és harmonikus. Mint ahogyan a való életben, az családi házuk kialakításánál is kerülték a feltűnést, a jó atmoszférára és a minőségre törekedtek. Olyan életteret szerettek volna kialakítani, ami meghitt és intim, nem az újságoknak, hanem saját maguknak rendezték be. Az otthonuk letisztult, meleg és barátságos. Mindkét híresség jó példa arra, hogy egy sztárnak nem feltétlen a luxus az elsődleges szempont.

Luxusotthonok az óceánon innen és túl

Persze szó sincs arról, hogy baj lenne azzal, ha valaki azon a nívón él, amit megengedhet magának. Számos sztár él a lehetőségeivel, és olyan fényűző otthont alakít ki magának, amit csak a lakberendezési magazinok címlapján láthatunk. Ilyen otthon van Ed Sheeran-nak, Rihanna-nak, Taylor Swift-nek, Kim Kardashian-nak, Kylie Jenner-nek, Britney Spears-nek, Pink-nek, és még számos más hírességnek is. Természetesen nem kell messzire mennünk, ha híres emberek híres házaira vagyunk kíváncsiak, hiszen magyar híresség is akad, akik a fényűző otthonuk van.

Majka és Dundika lakása 2016-ban egy komoly felújításon esett át, annak idején még a terveket is megosztották a rajongókkal, és már akkor látszott, hogy egy igazán modern és fiatalos otthon lesz a saját és gyermekeik számára. Szintén egy luxuslakást tudhat a magáénak Dzsudzsák Balázs focista, aki ha épp nem a meccseken van, egy fantasztikusan gyönyörű lakásban él. De ugyanez igaz Mihalik Enikő topmodellre is.

Forrás: Tapetauzlet.org