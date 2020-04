Házhoz jön a jó bor

Palackposta 2020 néven indított közös programot a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) és az Agrármarketing Centrum (AMC). A kampány célja, hogy a fogyasztók a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején is hozzájussanak a legjobb minőségű magyar borokhoz.

A hazai borászatokat sem kerülte el a koronavírus-járvány, a veszélyhelyzet a szőlő-bor ágazatra is nagyon komoly hatást gyakorol. A kijárási korlátozások ráadásul a fogyasztók számára is megnehezítik, hogy hozzájussanak kedvenc pincészetük termékeihez. A bor esetében az online vásárlás eddig nem volt elterjedt hazánkban, a járványhelyzet azonban rámutatott arra, hogy az italok értékesítéshez új megközelítésre és alternatív platformok bevonására van szükség. Ebben kívánt segítséget nyújtani a pincészeteknek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, és a kezdeményezéshez csatlakozó Agrármarketing Centrum is. A Palackposta 2020 kampánnyal arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy közvetlenül a hazai termelőktől rendeljenek bort, akik továbbra is a legjobb minőségről gondoskodnak és házhoz is szállítják a rendelt tételeket.

– A HNT április eleje óta futó borpromóciójának – a Palackposta2020-nak – a legfőbb célja, hogy a bort szerető és fogyasztó közönség a termelőtől, a borászatoktól tudjon bort vásárolni, úgy, hogy közben ki sem mozdul a most legbiztonságosabb közegéből, az otthonából – mondta el Kovács Zita, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökségi tagja. A kezdeményezéshez máig több, mint 450 pincészet csatlakozott, a lehetőség pedig az összes hazai borászat előtt nyitva áll. Sőt, a szervezők jelenleg azon dolgoznak, hogy a programot megnyissák a határon túli pincészetek előtt is, így valamennyi Kárpát-medencei magyar borászat palackpostája lehet. A házhozszállítást vállaló termelők listája palackposta2020.hu weboldalon érhető el.

A kampány ugyanakkor jóval többről szól, mint vásárlásösztönzésről. Kovács Zita szerint a járvány idején az eddigieknél is fontosabb felhívni a figyelmet a bor egészségre gyakorolt jótékony hatására. Emellett szeretnék, hogy az akcióval a fogyasztók minél több magyar borászt ismerjenek meg boraikon keresztül.

A Palackposta program megvalósításában az idő kulcsszerepet játszott, a tervezésre és a kivitelezésre az alapgondolat megszületésétől összesen 1 hét állt rendelkezésre. A rövid időintervallumban született meg a kampány koncepciója, hatékony kommunikációs felületek és hiteles véleményvezérek bevonásával. Légli Ottó, a szakmaközi szervezet elnöke az Unger and Partners brand management ügynökséget bízta meg a kampány megtervezésével és irányításával, együttműködésben az Akció BTL Reklámügynökséggel. A kezdeményezés népszerűsítéséhez egy promóciós videó is készült Kiss Ádám Norbert/wearemorse.com online rendezésében, olyan borászok szereplésével, mint Kovács Zita, Miklós Csaba, Frittmann Péter és Konyári Borbála. A rádiószpot felkonfjában Lengyel Tamás színészt hallhatjuk, az instagramon pedig olyan ismert véleményvezérek álltak az ügy mellé, mint Odett, Borbély Alexandra, Verrasztó Evelyn, Verrasztó Dávid és Kende-Hoffer Kriszta.