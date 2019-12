Gamer szék, mely nem csak a játék élményét fokozza

Manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a videójátékok, és a háztartások nagy része rendelkezik valamilyen játékkonzollal. Nem csak a gyerekek töltik szabadidejüket szívesen a monitor vagy a tévé képernyője előtt, hanem vannak kifejezetten felnőtteknek szóló programok is. A stresszes életmód hatására sokan szeretnének akár csak pár órára is kiszakadni a valóságból, és elmenekülni egy olyan világba, ahol nem kell törődni problémájukkal. Így egyre népszerűbbé válnak ezek a játékok, és egyre többen feledkeznek bele azok világába.

Azonban nem csak szórakozásként lehet élete része a játék, sokan abból élnek, hogy interneten közvetítik, azt, hogy hogyan játszanak, és különböző videó megosztó oldalakon rajongók ezrei figyelik őket. Mindemellett bajnokságokat is rendeznek számukra, melyeken az elismerés mellett nagy pénzösszegeket is lehet nyerni. Mára már egy külön sportág is kialakult, e-sport néven, mely minden ebbe a kategóriába tartozó versenyszerűen űzött tevékenységet magába foglal.

Az e-sport hatása

Az alábbi “sportot” űzők nem fizikailag edzik magukat, hanem az elme játékára hagyatkoznak, azonban fizikumukra és testükre is hatással van a játékkonzol előtt töltött órák száma. A gerinc egészére megterhelő lehet a hosszas ülés, kifejezetten akkor, ha nem megfelelő az ülőalkalmatosság. Éppen ezért fontos a megfelelő, jó kialakítású és kényelmes gamer szék vásárlása a BestMarkttól. A kényelem mellett kifejezetten fontos az a tényező, hogy a szék támlájának és szerkezetének biztosítania kell a megfelelő testtartást.

A szék hasznossága vitathatatlan, nem csak a játékos gerincét védi meg a terheléstől, hanem ezzel egyenes arányban növeli a játékban elért teljesítményét is. Így mind a fizikai egészség megőrzése érdekében, mind a játékban elért eredmények javítása miatt érdemes befektetni egy jobb minőségű gamer székbe.

Gamer székek típusai

Különböző anyagok közül válogathat az érdeklődő, legyen az magas minőségű és strapabíró bőr, esetleg borjú-, szintetikus-, nappa- vagy műbőr. Mindemellett létezik PVC-ből, poliészterből, gumiból és szövetből készült szék, melynek előnyeit és hátrányait a használathoz mérten érdemes vásárlás előtt mérlegelni.

Választáskor meghatározó tényező az ülés szélessége, mélysége és a szék dönthetősége egyaránt a magas fokú kényelem miatt. A láb- és kartámasz tovább fokozhatja a komfortosságot és stabilitást nyújthat, valamint élettanilag is fontos, hogy a vérkeringést ne akadályozza, végtagjai egészséges tartományban tudjanak mozogni.

Amennyiben ön is szeretné egy magasabb szintre emelni szórakozását és odafigyelni teste kímélésére, akkor keresse fel a BestMarkt weboldalát, ahol számos gamer szék közül válogathat.