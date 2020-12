Fogpótlásra tökéletes megoldás: azonnali implantáció

Azonnali implantáció alatt azt értjük, amikor a kihúzott fog helyére rögtön implantátum kerül. Azért, hogy megőrizd fogaid épségét és egészségét, sokat tehetsz a mindennapi helyes fogápolás során.

Ám sajnos nem mindig elegendő a helyes fogmosás, a megfelelő fogkefe, fogkrém és fogselyem kiválasztása, vannak külső befolyásoló tényezők is. Az egyik az örökletesség, azaz ha szüleidnek nem volt sok fogproblémájuk, akkor minden bizonnyal Te is szerencsés alkat vagy e tekintetben. A másik az étkezés. Ha egészségesen táplálkozol, nem fogyasztasz cukros üdítőket, és nincs sok nasi, fogaid is meghálálják – nem csak az egészséged.

Mi történik a fogatlan íny helyén?

Ha fogeltávolításra kerül sor, számos folyamat elkezdődik a beavatkozás után szinte azonnal, melynek vannak rövid és hosszú távú, visszafordítható és visszafordíthatatlan következményei. Minél tovább halogatod a fogpótlást, annál nagyobb az esély, hogy már nem lehetséges visszaállítani az íny és a fogsor eredeti állapotát, még a legnagyobb igyekezet és szakértelem ellenére sem.

Tudnod kell, hogy a fogad helyén az íny csipkézettsége viszonylag rövid időn belül eltűnik. Ezután már igen nehézkes az implantátum betétele. Ráadásul a mellette lévő fogak teret nyernek, előre dőlhetnek, vagy elindulhatnak a foghiány irányába. Így a megmaradt fogak között rések keletkeznek, ahova az étel beékelődve utat ad a fogszuvasodásnak, ezáltal további fogak elvesztésének is.

Szélsőséges esetben az arc deformitása is bekövetkezhet. Erre viszont jobb nem is gondolni…

Tökéletes megoldás az azonnali implantáció

Ahhoz, hogy fogaid épségét és szépségét megőrizd, az egyetlen, ma létező legmodernebb megoldás az azonnali implantáció. Ebben az eljárásban a kihúzott fog helyére rögtön implantátum kerül, majd a beültetés után még aznap koronát is kap a páciens. Így megőrizheted a többi fogad épségét, egy kezelés alkalmával kivitelezhető, így nem kell többször ellátogatni a fogorvosi rendelőbe, ráadásul egy napig sem kell fog nélkül élned!

Ha rászánod magad az azonnali implantációra, olyan szakrendelőt válassz, ahol speciális, első osztályú implantátumokkal és széles kínálattal dolgoznak. Kizárólag nagy választékból születhet tökéletes, hosszan tartó megoldás. A Halász Klinika szolgáltatásai között böngészve minden fogproblémára szakszerű megoldást és megfelelő szakembert találsz!

Azonnali implantáció előnyei

Az eljárás célja, hogy a fogat körülvevő íny és csontszövet eredeti épségben megmaradjon. Csakis azonnali implantáció által biztosítható ez. A megmaradt ép ínyszövet a fogágybetegségekkel szemben is jobban felveszi a harcot, mint az elsorvadt és kisimult íny.

A megmaradt fogaknak nem lesz idejük elmozdulni, ez esztétikailag is szebb látványt nyújt. A gyógyulási folyamat lerövidül, az aktív íny regenerációja sokkal gyorsabb.