Férfi karóra divat 2020-ban: az év legelegánsabb darabjai

A férfi karórák választéka közel végtelen. Ha ezzel (is) ki akarjuk fejezni vagy emelni egyéniségünket, hangulatunkat, érdemes egy darabig nézelődni, megkeresni az igazán nekünk való darabot. Nem véletlen mondják, hogy a karóra is öltöztet: több férfias darab is népszerű volt ebben az évben.

Milyen cégek ajánlottak nagyszerű férfi karórákat 2020-ban?

Amikor stílusról beszélünk, mondhatjuk, hogy az elegancia soha nem megy ki a divatból, legyen bármilyen évszak, 2010-es vagy 2020-as évek. Ha azonban szeretünk hallgatni a legújabb divat tippekre, idén biztosan megakadt a szemünk a klasszikus kék színen. A férfi modellek között ilyen kellemes színt kínál a sportos stílushoz jól passzoló Festina The Originals, a feltűnést jobban kedvelőknek a Tommy Hilfiger Trent, és az elegánsabb, klasszikusabb Hugo Boss Governor bőrszíjjal.

Mivel szolgálhat számunkra egy karóra?

Egyesek szerint karóránkról személyiségünk egy része is kiolvasható, így érdemes ezzel a ruha kiegészítővel (és praktikus kellékkel) is sikert sugározni. Egyes órák valóban elegánsak, letisztult formaviláguk arra utal, hogy mi is világosan, tisztán gondolkodunk.

Hogyan tovább?

Ha nincs még pontosan kiszemelt karóránk, a legjobb tanács, amit adhatunk, hogy nézzünk körül az elérhető termékek között. A karórákról az illusztrációk, fényképek nagyon sokat segítenek a választásban. Érdemes elolvasni a leírásokat is, hiszen ha nem vagyunk szakértők a karórák témájában, könnyen elkerülheti valami a figyelmünket. Így mindent összevetve könnyebb dolgunk lesz a választás meghozásában. Ebben a folyamatban segítenénk azzal, hogy bemutatunk a 2020-as választékból néhányat a legnépszerűbb darabokból.

Lássuk a modelleket!

A világ összes modelljét természetesen nem lehet összehasonlítani. Mi a Timestore kínálatában néztük meg a legnépszerűbb karórákat. Itt idén év végén nagy kiárusításokat is találunk.

Az említett kék színt és lezser eleganciát hordoz a CasioEFV-590D-2AVUDF modell, amelynek ára általában 37500 Ft, de most 29.000 Ft-ért a miénk lehet.

Ha a divat helyett egy nagyon jó ár – érték arányú órát keresünk, amellyel nem nyúlhatunk mellé, a Casio Classic MQ-24-7BLLGF most 33% kedvezménnyel, 6000 Ft helyett már 4000 Ft-ért megvásárolható.

Ha pedig a legújabb divat helyett kitűnnénk a tömegből retro stílussal, nagyszerű választás lehet a CasioDatabankChronoDBC-32D-1AES, ennek ára 16.000 Ft.

Milyen ruhákhoz illik jól egy férfi karóra?

A teljes eleganciához természetesen a férfidivat többi szempontjára sem árt figyelni. A lista itt is végtelen, a divat egy teljes terület, amelyet nem lehet egy bekezdésben, ne adj Isten, egyetlen cikkben összefoglalni. De két fontos jótanácsot azért adnánk:

– ne gondoljuk túl (ma is a farmer viszi a prémet a nadrágok között),

– ne keverjük a szezont a fazonnal: egy pulóver működhet utcai viselethez, de ne keverjük a sportoláshoz való laza, kapucnis pulcsival!