Ezért fontos a zsugorfólia költöztetésnél

Egyetlen bútort sem arra terveztek, hogy költöztetés “áldozatává” váljon. Gondoljon csak bele, hogy egy bútort, ha megvesz, mennyire van védve? Minden sarka, minden éle, gyakorlatilag minden felülete védve van egészen addig, amíg a helyére nem kerül. Majd évekig nincs szükség arra, hogy bármi is védje a külső behatásoktól, mert egyszerűen nem érik.

Majd jön egy költözés, amikor ismét szükség lenne arra a védőborításra, azonban már rég nincs meg, fel lett használva másra, stb. Ekkor jöhet a zsugorfólia? Nem egészen. Ugyanis a zsugorfólia nem fogja megvédeni a külső behatásoktól, az ütődésektől szeretett bútorunkat. Akkor mégis ki védi meg a bútorunkat mindettől? A szakképzett költöztetők. Várjon, mindjárt elmagyarázom!

A költöztető cég felelősségvállalása

Egy bútort nem fog megvédeni egyetlen zsugorfólia sem, épp ezért fontos a szakképzett és rutinos költöztető. Ugyanis csak ők tudják megvédeni a bútorainkat a rakodás közbeni sérüléstől. Nagyon fontos ugyanakkor leszögezni, hogy emberből vagyunk, így hibázhatunk, rutin ide vagy oda. Épp ezért érdemes olyan megbízható, profi költöztetővel intézni a költözést, aki előre tisztázza a felelősségvállalás mértékét, mikéntjét és feltételeit. A Servitius és Partnerei költöztetés profi költöztető csapatánál például már előre tisztázva van minden, amit az ÁFSZ is tartalmaz. Ez pedig nagyon fontos és megnyugtató, ha fontos és értékes bútorokat kívánunk költöztetni.

Ugyanakkor épp a fent említett csapat a jó példa, hogy bár a fent említett felelősségvállalás is fontos, kell más is. Méghozzá a rutin mellett a megfelelő mennyiségű és méretű költöztetőpokróc és bizonyos esetekben a légbuborékos csomagolás. Ha egy cég mindezt biztosítja, akkor tudhatja, hogy megtalaláta a költöztető cégét, akivel szerződni fog.

Mire is való a zsugorfólia a költöztetésnél?

Visszatérve a zsugorfóliára, miért is van rá szükség, ha rutinnal, szakképzettséggel, pokrócokkal és buborékfóliával megoldható a bútorok sérülés elleni védelme? Egyszerű a válasz: a koszolódás és karcolódás elleni védelmet biztosítja. Ha nem használnák a zsugorfóliát, az olyan lenne, mintha a szekrények, tányérok mellé feldobnánk az autó rakterébe a ruháinkat is. Ha nem törődnénk a dobozolással, akkor ruháink is koszolódhatnának, épp ettől a kosztól (és a kisebb karcolásoktól) véd a zsugorfólia. A költöztető cég profizmusát jelzi ez is, hogy ilyennel is készül minden költöztetésre, nem csak szakképzett, rutinos költöztetőkkel.

Profizmus

A fent már említett Servitius és Partnerei költöztetés nagyon ügyel arra, hogy minden meglegyen az előző pontban felsoroltakból. Így mindig szakképzett költöztetőkkel és szakszerűen, ügyelve mindenre történik náluk a költöztetés. A zsugorfóliát is maguk biztosítják, beszerzési áron, de akár Ön is beszerezheti, ha szeretné. Egy profi, szakképzett, rutinos, ugyanakkor rugalmas cég áldás költözésnél.