Esztétikus, keskeny PC-k az íróasztalon

Manapság már a legtöbb embernek laptopja van, mert praktikus, hogy bárhova könnyen magunkkal vihetjük. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az asztali PC-kről, az ezekben rejlő lehetőségekről és ezek előnyeiről sem. Mint ahogy a tableteknek, a laptopoknak vagy az okostelefonoknak, úgy az asztali számítógépeknek is megvannak a maga előnyei és célközönsége.

Az asztali PC előnyei

Több előnye is van az asztali számítógépeknek a konkurens hordozható számítógépekhez képest. Persze ezek kevésbé mobilisak, de cserébe sokkal többet tudnak nyújtani ugyanannyiért.

Míg a hordozható számítógépekbe minél kisebb helyre kell minél nagyobb teljesítményt bezsúfolni, addig az asztali PC-ben bőven van hely. Így olyan megoldásokat is bele tudnak pakolni a fejlesztők, amit még egyelőre kisebb helyre (laptopokba) nem. Az árversenyt is részben ezért tudják megnyerni a hordozható számítógépekkel szemben, mert nem kell tovább zsugorítani a teljesítményt maximalizáló eszközöket.

Sokkal könnyebb megoldani bennük a hűtést is, mely stabilitást és hosszabb, stabil működési időt biztosít számukra. Emellett nagy ütőkártyának számít a bővíthetőség is. Míg egy hordozható számítógép általában fix konfigurációval (minimális variálhatósággal) készül, addig egy asztali számítógép “tuningolhatósága” gyakorlatilag korlátlan, ami nagy fegyvertény.

A keskeny asztali PC előnyei

Mindezek az előzőekben taglalt előnyök megtalálhatóak az asztali PC-k keskeny változatában is. A fejlesztők rájöttek, hogy a hatalmas számítógépházak bizonyos célcsoportoknál nagyon jól működnek. Ilyenek pl. a gamerek, akik hatalmas számítógépházakat tuningolnak fel, sokszor autótuningot meghazudtoló módon.

Ugyanakkor ez csak egy célcsoport, egy szegmense az asztali számítógépet használóknak. Vannak még azok, akik munkához vagy családi, közös informatikai eszköznek használják ezeket az asztali PC-ket. Nekik ajánlhatóak a keskeny PC-k, ahol garantáltan találhatnak saját igényeiknek megfelelő esztétikus, vékony PC-t.

Ez a célcsoport nem fogja tuningolni a számítógépét, csak összeállítja a számára legmegfelelőbb gépet, majd egy szobába vagy a nappaliba elhelyezi, és amikor szüksége van rá, használja. Mivel nem csüngnek rajta folyamatosan, sokszor csak “tereptárgyként” funkcionál. És itt jön képbe az esztétikus keskeny kivitel. Ezek az asztali számítógépek nem csak erősek, jól használhatóak, de esztétikus tárgyai is szobának vagy épp a nappalinak. Kisebb helyen is elférnek, azaz nem foglalnak nagy helyet, ráadásul a legtöbb fektetve és állítva is használható.

Döntsön a praktikusság

Szempont az esztétikusság is, de ne ez legyen a fő szempont. Ha a választott asztali számítógépe nem tudja kiszolgálni az igényeit, akkor feleslegesen vásárolta meg. Ha esztétikus, keskeny PC-t szeretne, akkor se csak a kinézet döntsön, nézze meg a paramétereit is.