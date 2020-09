Értékálló lakásbefektetések Dunaújvárosban

Dunaújváros sokak számára már ismert a Dunai Vasműről, ami az ország egyik legnagyobb kohászati-gépészeti létesítménye. A Duna jobb partján elterülő Fejér megyei város összetételében meghatározó szerepet játszik a sportélet, a sportlétesítmények, a kulturális központok, illetve ne feledkezzünk meg a városban található egyetemről se.

Az egyetem évről évre egyre népszerűbb a diákok körében. Több populáris szak közül válogathatnak a tanulók. Az alapképzések közül ilyen például a gazdaság és menedzsment, kommunikáció és médiatudomány, vagy mérnök informatikus szak, de jelentkezhetünk anyagmérnöknek illetve gazdaságinformatikusnak is. Felsőfokú szakképzéseket is nyújt az intézmény, de lehetőségünk van akár a mesterszakot is elvégezni.

A továbbtanulás általában egyenlő azzal, hogy a tanuló albérletbe fog költözni, hiszen nem mindenki számára opció a gyors lakásvásárlás. Viszont az egyre dinamikusan fejlődő városnak köszönhetően értékálló befektetést kínálnak az ingatlanok Dunaújvárosban. Így, ha jobban belegondolunk nagy lehetőséget biztosíthatunk gyermekünk számára egy lehetséges ingatlanvásárlással. További életében akár ugródeszkaként is szolgálhat egy eladó lakás Dunaújvárosban, ami hozzásegítheti majd a továbbiakban egy következő lakásvásárláshoz is.

A koltozzbe.hu oldalán több mint 80 eladó téglalakást találtunk, amelyek többsége két szobával rendelkezik. Így alkalmas egyedülálló tanulók, párok számára, vagy az egyetemisták körében populárisnak számító lakótársat is kereshetünk magunk mellé, akivel majd feleződnek a lakás költségei.

Bútorozott garzonokat akár 6.500.000 forintért vásárolhatunk Dunaújváros kertvárosi részén, bár a lakás felújításra szorul, további rááldozással tökéletes otthont varázsolhatunk belőle. A harmincnyolc négyzetméteres, első emeleti eladó lakás Dunaújváros központjától 10 perc sétára található, így kiváló vétel lehet azok számára, akik kedvelik a belváros pörgését, tanulási idejüket viszont nyugodt lakónegyedben szeretnék tölteni. A koltozzbe.hu oldalán találtunk olyan egy szobás eladó lakásokat Dunaújvárosban, melyek már felújított állapotban, új fürdőszobával, konyhával rendelkeznek, de vannak olyan eladó lakások is, ahol akár másfél szobát is lehetősége lesz kialakítani az új lakónak.

A 2 szobás lakások a legnépszerűbbek Dunaújvárosban, a város legtöbb lakóépületében kettő szobás lakosokat alakítottak ki, így a koltozzbe.hu oldalára felkerült eladó lakások nagy részét is ezek a típusú ingatlanok teszik ki. Átlagosan negyven és hatvan négyzetméter között mozog az alapterülete egy két szobás eladó lakásnak Dunaújvárosban. Teljesen felújított, bútorozott, új nyílászárókkal felszerelt lakást is vásárolhatunk, de ha saját, meglévő ingóságainkat szeretnénk új otthonunkba, akkor érdemes bútorozatlan ingatlant vásárolni.

Három és négy szobás tetőtéri csodák, azoknak, akik hosszabb távon terveznek. 16.500.000 forint a legolcsóbb, míg 33.900.000 forint a legdrágább eladó lakás Dunaújvárosban. A paletta nagyon színes: az ingatlanokat jó helykihasználás, világos terek, praktikus, fiatalos megoldások jellemzik. Több lakásban amerikai konyha és nappali került kialakításra, illetve akad olyan lakás is, melyben a hatalmas sarokkád teszi különlegessé a fürdőzés élményét.

A további eladó lakáskínálat Dunaújvárosban megtalálható a koltozzbe.hu oldalán. Ahol jó hirdetni és jó keresni!