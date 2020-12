Eljött a disznótorok ideje!

Beköszöntött a tél, ez pedig a vidéki állattartók számára egyet jelent a “disznóvágási szezon” kezdetével. Az egész évben gondosan hizlalt sertés mostanra igencsak terebélyesre nőtt, így lassan elérkezik az ideje annak, hogy levágásra kerüljön.

Természetesen egy disznótor sosem csak a munkáról szólt, hiszen jó társaságban, vidám hangulatban könnyen telik az idő, még akkor is, ha közben egy percre sem állnak meg a résztvevők.

A meghívott “sztárvendég”

Bár egy disznóvágáson mindenki számára akad valamilyen feladat, a legfontosabb azonban mégis a böllér munkája. Ő az a személy, aki elvégzi az állat kábítását és szúrását, majd szakszerűen, rutinos mozdulatokkal szétbontja a sertést, és irányítja a többieket. Mivel a háziak közül nem biztos, hogy bárki birtokában van e szakma csínjának-bínjának, ezért gyakran veszik igénybe egy profi böllér szolgáltatásait, aki tulajdonképpen “levezényli” az egész disznótort.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a többi dolgos kézre ne lenne szükség! Hiszen egy ilyen eseményen vagy ezerféle feladat vár, főleg, ha nem szeretnénk, hogy a munkálatok napokig elhúzódjanak. Bár a végére általában mindenki hullafáradt, a végeredmény mégis megéri a sok befektetett energiát.

A megfelelő felszerelés híján neki se álljunk!

Egy disznóvágásra nem elég néhány konyhakéssel felkészülni, hiszen ha valóban eredményesen szeretnénk dolgozni, akkor bizony profi hentes eszközökre lesz szükség. A vágóhidakon általában speciális szerszámokkal dolgoznak, de ezek egy otthoni disznótor során is ugyanolyan jól használhatóak. Bár a böllér minden bizonnyal hozza magával a saját felszerelését, azonban a legtöbbjük ezt nem szívesen adja ki a kezéből.

Késekből minél többféle áll rendelkezésre, annál jobb, hiszen a húsokat kell majd csontozni, darabolni, szeletelni, de ezenkívül nem árt, ha akad néhány bárd, bordakihúzó és csontfűrész is. Arra is számítsunk, hogy mindig lesz a társaságban olyasvalaki, aki kifogásolja az általa használt eszköz élét, ezért jó, ha mindig kéznél van egy fenőacél vagy csettegő. A vágószerszámokon kívül pedig vágódeszkákra és edényekre is szükség lesz majd.

A nap megkoronázása

Amikor a munkálatok a végükhöz értek, és már a mosogatás, rendrakás is lezajlott, akkor jön csak el a nap fénypontja, a disznótoros lakoma! Nincs is jobb módja egy ilyen szorgos nap lezárásának, mint amikor a frissen készült finomságok alatt roskadozik az asztal, koccannak a boros- és pálinkáspoharak, a hangulat pedig a tetőfokára hág.

A kora hajnal óta tartó szüntelen pörgés után jólesik egy kicsit megpihenni, átadni magunkat az önfeledt evés-ivással egybekötött beszélgetésnek. És akár már most elkezdhetjük tervezgetni a következő disznóvágást.