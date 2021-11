CBD-olaj szorongásra: segíthet a nyugtalanító panaszokon?

Az időnkénti szorongás az élet normális része. A szorongásos zavarokban szenvedő emberek azonban gyakran intenzíven, túlzottan és tartósan aggódnak a mindennapi helyzetek miatt. A szorongás és pánik érzései zavarják a mindennapi tevékenységeket, nehezen kontrollálhatók, nincsenek arányban a tényleges veszélyekkel, és hosszú ideig tarthatnak. Mit tehetünk, hogy a szorongás ne uralja el az életünket?

Az általános orvosi protokoll szerint a szorongást pszichoterápiával és gyógyszerekkel lehet hatékonyan enyhíteni. Az utóbbi időben viszont több ígéretes kutatás is zajlott annak jobb megismerésére, hogy milyen segítséget nyújthatnak a CBD-termékek a szorongás esetleges kezelésében.

Mi az a CBD-olaj?

A CBD egyike a kannabinoidként ismert több, mint 100 kémiai vegyületnek, amelyek a Cannabis sativa növényben találhatók. A THC-vel, a kannabiszban található fő pszichoaktív kannabinoiddal ellentétben azonban a CBD nem okoz bódulatot. A CBD-olaj, amely a kereskedelemben és a köznyelvben kannabiszolaj néven is ismert, a kannabisznövényből kivont CBD növényi olajjal dúsított kivonata.

Enyhíthető a szorongás a CBD-olaj segítségével?

Mire jó a CBD-olaj? Egyre több tanulmányt publikálnak a CBD-olaj potenciális jótékony hatásairól. A következőkben ezekből szemlézünk.

Az egészséges önkéntesekkel és szociális szorongásos zavarban szenvedő egyénekkel végzett vizsgálatokból származó előzetes eredmények arra utalnak, hogy a CBD-nek szorongásoldó hatása lehet. Bár ezek az eredmények ígéretesek, további kutatásokra van szükség a CBD hatékonyságának meghatározása más szorongásos zavarok esetében, illetve a megfelelő dózisok megállapítása érdekében. (Use of Cannabidiol for the Treatment of Anxiety: A Short Synthesis of Pre-Clinical and Clinical Evidence – Cannabis and Cannabinoid Research, 2020. szeptember)

Egy 2017-ben publikált tanulmányban olyan kísérleti állatokon, valamint embereken végzett kutatásokat összegeztek, amelyek a CBD feltételezett pánikcsökkentő tulajdonságait vizsgálták. Az értékelt tanulmányok egyértelműen a CBD lehetséges szorongásoldó hatására utalnak mind az állatok, mind egészséges önkéntesek esetében. (Evidences for the Anti-panic Actions of Cannabidiol – Current Neuropharmacology, 2017. február)

A CBD lehetséges egészségügyi alkalmazásáról szóló tudományos kutatásokról, – beleértve a fent említetteket is – ezen az oldalon részletesen tájékozódhat.

Hogyan válasszunk minőségi CBD-terméket?

