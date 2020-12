Ballonos víz otthonodba? Hidd el, megéri!

Sokan úgy gondolják, hogy a ballonos ásványvíz kifejezetten irodai használatra éri meg, és csupán nagyobb munkahelyek, orvosi rendelők és egyéb közösségi színterek engedhetik meg maguknak, amelyek rengeteg embert szolgálnak ki nap mint nap.

Mivel legtöbb esetben munka közben vagy ügyintézés alkalmával találkozik az ember, így el is könyveli magában, hogy a vízfogyasztás ezen formája nem illik otthonába. Pedig manapság számos modern és sokkal szolidabb kinézettel rendelkező gépeket is beszerezhetsz otthonodba, és biztosíthatod a megfelelő minőségű és mennyiségű vízfogyasztást egész családod számára.

Ballonos automata otthoni használatra

Mivel a ballonos ásványvíz fogyasztása mindamellett, hogy kifejezetten praktikus, kényelmes is, így bejegyzésünk segítségével elsődleges célunk, hogy eloszlassuk a kialakult tévhiteket és meggyőzzünk arról, hogy igenis van helye otthonodban egy ballonos vízautomatának. Sokak fejében az a kép él, hogy ezen vízautomatáknak a megrendelése egy bonyolult folyamat, és az irodákban direkt ki van nevezve egy ember erre a feladatra. Nézz körül bátran a Montivíz weboldalán, hiszen a megfelelő tájékoztatás elolvasását követően néhány egyszerű kattintás által már házhoz is rendelheted a neked legideálisabb készüléket a megfelelő mennyiségű vízzel, amely akár már másnap is megérkezhet otthonodba.

Sokan azt gondolják, hogy a ballonos víz beszerzése sokkal költségesebb, mint a hagyományos PET palackos ásványvíz fogyasztása, hiszen mindamellett, hogy nagyobb a kiszerelés, még szállítási költséget is fizetni kell. Ez a tévhit is egyszerűen elhessegethető, hiszen a Montvíz díjmentesen szállítja házhoz a ballonokat, ezzel megspórolva hatalmas összegeket és megkímélve az ásványvizes zsugorok hazacipelésétől. Első alkalommal betétdíjat szükséges ugyan fizetni, de a ballonokban található minőségi ásványvíz literenkénti ára nem magasabb, mint egy közepes kategóriába tartozó ásványvízé.

A ballonos víz kapcsán kialakult tévhitek

Szintén egy sokak által igaznak tartott tévhit, miszerint a ballonban sokkal hamarabb elromlik a víz, minthogy elfogyaszthatnád azt. Mivel az ásványvíz egy különleges procedúra segítségével, zárt rendszeren keresztül, magas higiéniai elvárásoknak köszönhetően kerül a ballonba, így az ásványvíz kifejezetten sokáig megőrzi minőségét. Mivel speciális szeleppel vannak ellátva, így felbontást követően sem kerülhet szennyező anyag a vízbe, ennek köszönhetően sokáig friss és finom marad.

Azt gondolhatod, hogy a ballonok is műanyagból vannak, mint a hagyományos PET palackos ásványvizek, így semmivel sem környezettudatosabbak, sőt még nagyobbak is! Azonban a PET palackok kevesebb, mint a fele kerül újrahasznosításra, míg a ballonokat teljes mértékben újra tudják használni egy alapos háromfázisú belső és magas nyomású külső tisztítást követően.