Bababarát szálláshelyek

Mit gondolsz, milyen szolgáltatásoktól lesz igazán bababarát egy szálláshely? Családos emberként nehéz eldönteni, melyek a valós állítások, vagy miket terjesztenek puszta “marketingfogásként”. Ez a dilemma mindig felmerül, ha a kellemes wellness hétvégére az ifjabb lurkókat is magunkkal szeretnénk vinni. Az alábbi felsorolás segít neked meglátni, a dolgok mögött rejtőző szándékokat.

Milyen a kialakítás?

Miről ismerhető fel egy bababarát szálláshely?

Igyekszik számos részletben igazodni a családok igényéhez, mindezt a kicsikre szabott szolgáltatásokkal, megfelelő méretű lakótérrel, speciális ellátással. Az ilyen hotelekben általában tapasztalt animátorokra bízhatjuk gyermekünk szórakozását, miközben mi a wellness részlegen töltődünk fel.

Megfelelő felszerelések

Attól, hogy etetőszékkel és gyermekmedencével rendelkezik egy szálláshely, még nem lesz gyermekbarát. Gondolj csak bele! Egy két napos kiruccanás is mennyi tervezést igényel, ebből a szempontból, ezért kell jól megvizsgálni a felkínált szálláslehetőségeket!

Egyrészt, tudnunk kell mi az a standard, amit az adott szálláshely nyújtani tud számunkra, és melyek azok a tárgyak, amelyeket mi vagyunk kénytelenek magunkkal vinni otthonról. Az ideális helyen a pótágyazás fogalma nem merül ki egy egyszemélyes heverőben, azonban babaágyat is tudnak biztosítani, ha szükséges. Fontos szempont még a pelenkázóasztal, a babakád, a bili vagy WC szűkítő vagy a vízforraló biztosítása is.

Szolgáltatások sokoldalúsága

Van külön rész az étteremben a családosok részére? Ha igen, akkor a hotel telitalálat. Az etetőszék mellé színes gyermekétkészletek, gyermek-svédasztal és gyermekmenü is dukál.

Ki gondolná, hogy a wellness részleg kialakítása is sokat elárul a gyermekbarát jellegről! Az itt található játszószoba, gyerekmedence ugyanis árulkodó jel lehet. A felnőttek zavartalan pihenése érdekében ma már számos helyen lehetőség van foglalkozásokra, családi programokra, de bébiszitter szolgáltatás igénybevételére is. Ne hagyd figyelmen kívül azt sem, hogy a személyzet is felkészült, tapasztalt emberekből álljon, akik gyorsan és hatékony állnak a szülők rendelkezésére egy-egy sürgősen megoldandó probléma esetén.

Keresés, szűrés, foglalás

Azt érzed, csak a sötétben tapogatózol, vagy hogy egyenesen a Holdon keresel sima felületet? Szerencsére számos weboldal rendelkezik olyan szűrőkkel, amelyek segítségével egyszerűen kereshetünk a számunkra lényeges paraméterek mentén. Ilyen szűrő lehet akár: a bébiétel melegítési lehetőség, hordozható kiságy, játszótér, babajátékok, stb.

Láss a dolgok mögé, és ismerkedj bababarát szálláshelyekkel! Az apartman.hu térképes “babafeltételes” szűrőivel például, Te is könnyen megtalálhatod az álomszállást!