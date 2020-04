Adj szabadidőt magadnak az elektromos babahintával

A hintázás egyidős az emberiséggel. Ez az egyszerű, bonyolult felszerelést nem igénylő mozgásforma gyerekek és felnőttek kedvence egyaránt. Gondoljunk a turistaparadicsomok trópusi esőerdeibe vagy a tengerpartra kihelyezett hintákra, vagy akár a hintaágyakat felváltó, manapság népszerű hintafotelekre. Hintázni jó, és ezt gyerekeink ösztönösen tudják.

Ez az egyik legkisebb befektetéssel megvalósítható beltéri játék. Egyszerű seprűnyél és némi vászonanyag segítségével fekvő hintát lógathatunk az ajtókeretre, idővel azonban már intenzívebb mozgást igényel a család kicsi kincse. És ekkor tudatosul a szülőkben az a fizikai törvényszerűség, hogy a hinta sajnos nem örökmozgó, hanem kitartóan mozgatni kell.

Miért válassz elektromos hintát?

Ez a termék pár éve kezdett elterjedni a boltok kínálatában. A családok felismerték, hogy a hintamozgás áldásos előnyei közvetlen, monoton ringatás és erőkifejtés nélkül is elérhetőek. A hagyományos babahinták mind szülői segítséggel működnek, ami nem kis időt vesz el a háztartásvezetéstől. Míg a babák mozgásban vannak, semmi gond, de ha egy pillanatra is vesztenek a lendületükből, máris kész a baj.

Az erre fogékony gyerekek esetén ez nagy terhet jelenthet a szülők számára, így érthető, ha viszonylag gyorsan elterjedtek ennek az elfoglaltságnak az elektronikus változatai világszerte, így a Baby Lionnél is. Ezért ha azt állítjuk, hogy a babahinta nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is, nem állunk messze a valóságtól.

Hintáztató funkcióján kívül természetesen számtalan egyéb kiegészítővel is ellátják a gyártók ezeket a székeket, ennek csak az áramforrás állíthat akadályt. Vannak elemmel és akkumulátorral működtethető verziók is, az energiatakarékos mód egyes típusoknál akár 180 óra működést is lehetővé tesz. Kompakt méretei mellett emiatt is kiváló társ utazáshoz a babahinta.

A baba kedvenc játék- és pihenőhelye

Az állítható karikáin elhelyezett interaktív játékok könnyedén felébresztik a gyermek kíváncsiságát, a finom lengés, a puha párnázás és a beépített dallamok pedig gyorsan megnyugtatják a babát.

A szülő gyermeke hangulatához és a napszakhoz igazodó lengési sebességet tud választani az egyszerű szabályozórendszerrel. A lengés nagyon csendes, segíti a babát az elalvásban. Egyes típusok beépített időzítővel is rendelkeznek, amely a beállított idő elteltével újabb állítás nélkül kikapcsolja a lengést, hiszen ekkorra a gyermek már biztosan elaludt. Mozgás közben 5 pontos öv védi az örökmozgó gyermeket a kipottyanástól. A megfelelő kényelemről puha fejtámla és párna gondoskodik. A kiváló minőségű textilek természetesen eltávolíthatók és moshatók.

A sokoldalú állítási lehetőségeknek köszönhetően minden család megtalálja a legjobb helyet ennek a remek játékszernek. Mellette talán lesz idő egy kis felnőttes elfoglaltságra is.