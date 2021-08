Addig vagyunk gyerekek, amíg tudunk játszani

A címben szereplő mondásban bizony nagy igazság rejlik, hiszen nem egy újdonsült szülő számol be arról, hogy visszakapta gyerekkora egy részét azzal, hogy újra leül a szőnyegre játszani, vízipisztoly csatába keveredik vagy éppen nem létező kávét szürcsöl egy műanyag babakészletből. Ma már számos olyan játéktípus létezik, amelyben nem csak a gyerekek, de a felnőttek is örömüket lelik.

Játékok a legkisebbeknek

Nincs is annál izgalmasabb, mint amikor egy apró ember napról napra fedezi fel a világot és az apró játékok egyre izgalmasabbá válnak számára. Sőt, számos ilyen korú gyermeknek készült készségfejlesztő is létezik már, amelyek nagyon hasznosak lehetnek a kicsi fejlődése szempontjából. Színes zenélő játékok, különböző anyagokból készült termékek vagy puha plüssök egyaránt nagy örömet okozhatnak a picuroknak.

Játékok nagyobb gyerkőcöknek

Ahogy nő a gyermek, úgy tapasztalja az ember, hogy a világ összes játéka nem elég, hiszen számos olyan kültéri és beltéri eszköz létezik, amely mellett nem csak jól érzi magát a gyerkőc, de még tanulhat is általa. Sőt, mikor elérkezik az a kor, szívesen játszik közösen is a kortársaival, testvéreivel, vagy éppen a szüleivel.

Játékok, amelyek a felnőttek számára is élményt adnak

Számos olyan társas- és kártyajáték létezik, amelyek nem csak a gyerekeknek, de a szülők számára is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. A kártyajátékok előnye, hogy kis helyen elférnek, ráadásul különböző korosztályoknak szólhatnak, különböző nehézségi szintekkel és különböző játékosszámmal. Vagyis akár kettesben is leülhet a gyerkőccel anya vagy apa, de esténként mikor mindenki ráér, akár a testvéreket is bevonhatjátok Fekete Péter, az autós kártyák világába, de játszhattok magyar kártyával, de römizhettek vagy pókerezhettek is. Az utóbbi esetben a téteket akár a házimunkák elvégzése is képezheti, de mókás feladatokat is kitalálhattok egymásnak. Hasonlóan remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a különböző társasjátékok is. Lehetnek ezek stratégiai, oktató és fejlesztő játékok, de belecsaphattok valami egyéb izgalmas világba is e szettek segítségével.

Tanulás és önkifejezés

A játék egy gyermek számára sokkal többet jelent, mint azt gondolnánk, Hiszen egyrészt általa tanul, fejlődik, tapasztal és fedezi fel a világot, de még saját magát is kifejezheti ilyen módon, Hiszen 5-6 éves korukig a kicsik nem rendelkeznek olyan szókészlettel, hogy feltétlenül el tudják mondani, mit éreznek, sőt, sokszor még az őket ért pozitív vagy negatív élményeket is a játékok által dolgozzák fel. Nem beszélve arról, hogy ennek köszönhetően a gyermekeinket könnyebben megismerhetjük a játék vagy éppen az általuk készített rajzok által. A csoportos tevékenységek

során pedig megtanulnak csapatban játszani, másokra odafigyelni, de nyerni és veszíteni is. Mindez nagyban befolyásolja például azt, hogy a cseperedő gyermek későbbiekben mennyire tudja majd kezelni a konfliktusokat és a kudarcot, a nehezebb helyzeteket, s mennyire tudja majd önmagát irányítani. Kutatások bizonyítják például, hogy azok a felnőttek, akiknek nem volt lehetősége játszani gyermekkorukban, sokkal nagyobb eséllyel lesznek szerencsejáték függők vagy éppen gyakrabban űznek hatalmi játékokat az ember kapcsolataikban. Vagyis nem kérdés, hogy játékra bizony szükség van.

Mindent egy helyről