A vendégszám növelése és egyszerűbb élet az YCLIENTS segítségével

A vállalkozások két dolgot szeretnének. Egyre bővülő vendégkört és könnyebb, egyszerűbb életet, hogy az idejük nagy részét a munkájuknak szentelhessék.

Hogyan lehet ezt elérni? Az YCLIENTS segítségével. Az YCLIENTS egy olyan rendszer, amely a legfejlettebb technológiát kínálja a felhasználók számára. Az YCLIENTS ma már élen jár a szolgáltatóipar üzleti automatizációjában. Naponta ma már 160 000 szakember használja, havonta több mint10 millió időpontfoglalást rögzítenek, illetve havonta több mint 15 millió SMS –és e-mailértesítést küldenek ki. Az YCLIENTS csapatát több mint 180 fős szakértői gárda erősíti és az YCLIENTS-nek ma már több mint 25000 ügyfele van 45 országból.

Bővülő vendégkör online időpont foglalóval

A vállalkozásoknak gondosan ügyelniük kell arra, hogy minél több vendég látogassa a szolgáltatásaikat. Ezt többféle módon el lehet érni, de mai, rohanó és digitális világunkban az egyik leghasznosabb és legegyszerűbb módszer, ha rendelkezünk egy online időpont foglaló modullal. Az emberek, a szolgáltatást igénybevevő emberek szeretik, ha a nap 24 órájában tudnak időpontot foglalni, illetve azt is szeretik, ha a lefoglalt időpontot online is le tudják mondani, hiszen senki sem szereti a kínos magyarázkodást még akkor sem, ha komoly oka van az időpont lemondásának. Az online időpontfoglalásnál nem kell gyors döntést hozni és átlátják a kedvenc fodrászuk, kozmetikusok, edzőjük, orvosi rendelőjük minden szabad időpontját, így valóban azt az időpontot választhatják ki, amely számukra a legalkalmasabb.

Az online időpont foglaló tehát bevonzza a vendégeket, mivel az emberek úgy érzik, hogy ezzel egy plusz szolgáltatást kaptak, a vállalkozás odafigyelt a szükségleteik kielégítésére, hiszen szabadon dönthettek és választhattak az időponttal kapcsolatban.

Az YCLIENTS online időpont foglaló modulja nem csak a vállalkozás weboldalára integrálható, hanem a közösségi oldalakra is. Ez ismét csak több embert ér el, hiszen az emberek szeretnek a közösségi oldalakon szörfölni, informálódni, időzni, így ez is megkönnyíti számukra az időpontfoglalást, ami szintén pozitív képet alakít ki az adott vállalkozással kapcsolatban.

A vendégek számára az is vonzó, ha bepillantást nyerhetnek az adott szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokba, de a vendég emellett még a szalon és a szakember visszajelzéseivel is megismerkedhet, megtekintheti a vállalkozással kapcsolatos képgalériát és az aktuális kedvezményekről is értesülhet. Ezek mind- mind vonzzák az embereket, hiszen szeretnek képben lenni egy-egy szolgáltatóval kapcsolatban és minél több pozitívumot tapasztalnak meg a vállalkozásunkkal kapcsolatban, annál biztosabb, hogy a mi szolgáltatásunkat választják majd.

Több vendég digitális naptárral

Az YCLIENTS dolgozta ki a digitális naptár rendszerét is, amely szintén segíthet a vendégkör bővítésében. Ma még sok szolgáltató használ manuális naptárt, ami lássuk be, nem csak energia, de időrabló is. Ezzel szemben a digitális naptárba online csatornákról – Facebook, Instagram – is érkezhet időpontfoglalás, amivel még csak foglalkozni sem kell, hiszen mindez online módon történik. A vendégek szeretik is, ha a közösségi térben egyre több szolgáltató elérhető, hiszen nagyon sok információt kapnak a szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Nem csak informálódnak, nem csak böngésznek, hanem időpontot is kérhetnek a közösségi oldalakon keresztül, amely időpontok a digitális naptárba kerülnek. A naptár úgy telik meg vendégekkel, hogy még csak a telefont sem kellett felemelnünk.

Vendégkör növelése ajándékokkal, bónuszokkal, kedvezményes szolgáltatásokkal

A vendégek szeretik a kuponokat, szeretnek hűségpontokat gyűjteni és imádják, ha a kedvenc szolgáltatójuk is kedveskedik hasonló dolgokkal. A vállalkozás többféle módon is megnövelheti az időpontfoglalás gyakoriságát, mégpedig kedvezményekkel, személyre szabott ajánlatokkal, pontgyűjtő kártyákkal és a cikk elején említett online időpont foglalóval, amelyről még több információt tudhatsz meg, ha az yclients.com/hu oldalra kattintasz.