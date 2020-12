A nyomtatás minősége és a patron/toner – így spórolhatsz legjobban

A tintasugaras nyomtatókba való patronok, illetve a lézernyomtatóba való tonerek egyaránt gyorsan tudnak fogyni, és persze az ember elgondolkodik rajta, hogyan tudna kicsit spórolni velük. Nos, a legtöbb lehetőség erre a nyomtatási paraméterek beállításaiban rejlik, sokan ugyanis nem figyelnek oda erre, és fölöslegesen sok anyagot használnak el egy-egy nyomtatás során.

Az alábbiakban igyekszünk néhány tippet adni arra vonatkozóan, hogy hatékonyan tudj spórolni a tintapatronnal vagy tonerrel. Érdemes ezeket megfogadni, így ritkábban kell majd tintapatront vásárolnod, vagy ha lézernyomtatód van, akkor az eredeti Samsung M2026 tonert is.

Színes vagy fekete-fehér?

Ha képeket nyomtatsz, akkor egyértelműen szükséged van a színes patronokra, tonerekre, azonban, ha csak szövegeket, táblázatokat stb., akkor teljesen jó a fekete-fehér verzió is. Te át szoktad állítani a nyomtatás beállításainál, hogy a fekete fehér kazettát használja a nyomtató? Ha nem, akkor bizony Te is fölöslegesen fogyasztod a színes tintát/tonert. Nem árt tudni, hogy a fekete-fehér olcsóbb, így érdemes ezt az apró beállítást elvégezni.

Kell a csúcsminőség?

Szintén érdemes átgondolni, hogy milyen minőségű nyomtatásra van szükséged. Ha fotópapírra nyomtatsz fotót, akkor nyilvánvaló, hogy kell a minél jobb minőség. Viszont a már említett szövegek esetében még a normál is fölösleges lehet, bőven elég lehet a vázlat minőség. Sokkal gyorsabban is nyomtat így a gép, ami nagyobb mennyiségű oldalnál nem elhanyagolható tényező. És persze az alapanyaggal is spórolsz, az eredeti Samsung toner esetében is.

Mekkora méretben nyomtatsz?

Felmerült már benned, amikor kinyomtattál magadnak egy 1 oldalas ábrát, hogy vajon tényleg szükség van-e ekkora méretre? Sokszor automatikusan nyomtatjuk ki az oldalakat, és eszünkbe sem jut, hogy az adott oldal akár kisebb méretben is bőven elég lenne. Nos, ezen érdemes elgondolkodni, hiszen a kisebb mérethez értelemszerűen kevesebb tintára van szükség, vagy lézernyomtató esetében, a tonerből is kevésbé fogy az anyag. Az sem utolsó szempont, hogy így akár a papírral is spórolhatunk, hiszen így több oldal is ráfér egyetlen lapra.

A végtelenségig persze nem lehet tartogatni sem a tintapatronokat, sem a tonereket. De nyilvánvalóan nem mindegy, hogy milyen gyakran kell újravásárolni őket. A spórolásra jó lehetőséget jelentenek a minőségi kompatibilis patronok és tonerek is – érdemes ezekkel is megismerkedni!